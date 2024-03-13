Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Легіон "Свобода росії" назвав свою кінцеву мету

13 березня 2024, 19:29
Легіон
Сподіваюся, одного дня ми досягнемо головної – знищення путіна та його режиму, - наголосив волонтер легіону "Свобода росії".

Волонтер легіону "Свобода росії" Олексій Барановський заявив, що російські добровольці мають намір зрештою "піти на москву" та звільнити рф від путіна.

Про це він сказав у коментарі Newsweek.

"Можливо, ми не зможемо цього досягти зараз, але це наша головна місія. В найближчі місяці ми продовжимо ставити складніші цілі для наших місій. Сподіваюся, одного дня ми досягнемо головної – знищення путіна та його режиму", – заявив він.

Барановський додав, що останні напади відбуваються в той час, коли путін готується до президентських виборів, які відбудуться цими вихідними – "ретельно організованому змаганню, в якому він обов'язково виграє".

"Можливо, ми не зможемо зупинити федеральні вибори, але ми можемо зірвати регіональні вибори, тому ми робимо все, що в наших силах, приносячи це "повітря свободи", принаймні в деякі частини країни" – пояснив він.

Волонтер легіону "Свобода росії" наголосив, що майбутні вибори стануть "останнім кроком путіна до узурпації влади".

війна в Україніросія окупантилегіон Свобода росії

Останні матеріали

Трамп
Політика
Трамп "несповна розуму". Але "ми його любимо", кажуть рупори кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 березня 2024, 15:37
СБУ має бомбардувати російські авіабази, а не нафтобази. Адже ВКС наносить по ЗСУ 111 ударів УМПК на день – Том Купер
Політика
СБУ має бомбардувати російські авіабази, а не нафтобази. Адже ВКС наносить по ЗСУ 111 ударів УМПК на день – Том Купер
Переклад iPress – 13 березня 2024, 12:21
Стратегічне дезертирство США. А на його тлі інновації та адаптація в епоху кіберпанку – RUSI
Технології
Стратегічне дезертирство США. А на його тлі інновації та адаптація в епоху кіберпанку – RUSI
Переклад iPress – 13 березня 2024, 09:21
Як американські праві закохувалися в диктаторів знову і знову. Трамп і путін – це не новина – Кейсі Мішель
Політика
Як американські праві закохувалися в диктаторів знову і знову. Трамп і путін – це не новина – Кейсі Мішель
Переклад iPress – 12 березня 2024, 16:48
Лінія фронту залишалася нерухомою минулого тижня. Інтенсивність боїв під Мар'їнкою знизилась, а під Роботиним – ні – Дональд Гілл
Cуспільство
Лінія фронту залишалася нерухомою минулого тижня. Інтенсивність боїв під Мар'їнкою знизилась, а під Роботиним – ні – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 березня 2024, 11:53
Чи вирішить Британія пересидіти війну, якщо та захопить Захід? Відсутність США поглиблює розбіжності в Європі – Едвард Лукас
Політика
Чи вирішить Британія пересидіти війну, якщо та захопить Захід? Відсутність США поглиблює розбіжності в Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 березня 2024, 09:06
Війська для України. Великий момент Макрона – Ніколя Тензер
Політика
Війська для України. Великий момент Макрона – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 11 березня 2024, 16:24
Це був тиждень, коли зламався рефлексивний контроль росії? Проте внутрішня ситуація у США все гірше та гірше – Філліпс О'Брайен
Політика
Це був тиждень, коли зламався рефлексивний контроль росії? Проте внутрішня ситуація у США все гірше та гірше – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 березня 2024, 12:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється