Легіон "Свобода росії" назвав свою кінцеву мету

Сподіваюся, одного дня ми досягнемо головної – знищення путіна та його режиму, - наголосив волонтер легіону "Свобода росії".

Волонтер легіону "Свобода росії" Олексій Барановський заявив, що російські добровольці мають намір зрештою "піти на москву" та звільнити рф від путіна.

Про це він сказав у коментарі Newsweek.

"Можливо, ми не зможемо цього досягти зараз, але це наша головна місія. В найближчі місяці ми продовжимо ставити складніші цілі для наших місій. Сподіваюся, одного дня ми досягнемо головної – знищення путіна та його режиму", – заявив він.

Барановський додав, що останні напади відбуваються в той час, коли путін готується до президентських виборів, які відбудуться цими вихідними – "ретельно організованому змаганню, в якому він обов'язково виграє".

"Можливо, ми не зможемо зупинити федеральні вибори, але ми можемо зірвати регіональні вибори, тому ми робимо все, що в наших силах, приносячи це "повітря свободи", принаймні в деякі частини країни" – пояснив він.

Волонтер легіону "Свобода росії" наголосив, що майбутні вибори стануть "останнім кроком путіна до узурпації влади".