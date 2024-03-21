Легіон "Свобода росії" повідомив, як помстився рф за атаку на Київ

Унаслідок атаки по військовому об'єкту в Білгороді дев'ять російських військовослужбовців були ліквідовані.

російські добровольці завдали ударів по Бєлгороду у відповідь за атаку москви на Київ.

Про це заявив боєць легіону "Свобода росії" Олексій Барановський під час пресконференції.

"Після сьогоднішньої нічної атаки по Києву підрозділи легіону "Свобода росії" також завдали удару ударними безпілотниками по Білгороду", – заявив він.

За словами бійця, внаслідок атаки по військовому об'єкту в Білгороді дев'ять російських військовослужбовців були ліквідовані. Також було знищено ще п'ятьох членів якихось добровольчих формувань.

"Відповідно як легіон говорив: за кожен удар по Харкову ми будемо наносити удари у відповідь по Бєлгороду. Тож наша визвольна операція на території батьківщини триватиме", – підкреслив Барановський.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 21 березня, у російському Білгороді прогриміли вибухи, місцеві пабліки заявляють про обстріл міста. Два багатоповерхові будинки пошкоджено внаслідок обстрілу в Білгороді. Також снаряди пошкодили і білгородську арену.

Нагадаємо, що у ніч на 21 березня російські війська випустили по Україні 31 ракету. Серед них 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, балістична "Іскандер-М" і ракета типу "Кинджал". Усі ракети були знищені в Київській області.

Але, як відомо, у Києві через падіння уламків збитих ракет у трьох районах були пошкодження.