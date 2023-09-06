Легіон Свобода росії та РДК передавали Україні полонених росіян – ГУР

В українській розвідці зазначають, що випадки захоплення росіян цими підрозділами не поодинокі.

російські повстанці з Легіону Свобода росії та РДК передавали Україні військових рф, які були взяті в полон під час рейдів на територію країни-агресора.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, Легіон Свобода росії і РДК продовжують виконувати бойові завдання на лінії фронту, де вони працюють разом з українськими силами безпеки та оборони.

Юсов підкреслив, що інформація про передачу цими формуваннями російських військовополонених в обмінний фонд України відповідає дійсності.

"Ми не коментуємо цифри, але це не поодинокі випадки, коли РДК і Легіон Свобода росії полонили російських військових", — додав він.

Бійці РДК влітку 2023 року публічно повідомляли про кілька рейдів у Бєлгородській області, під час яких захопили полонених і російську техніку. РДК — військове формування з "російських добровольців", які беруть участь у відбитті повномасштабної російської агресії.