Легіон "Свобода росії" закликав мешканців двох областей рф евакуюватися

Добровольці звернулися до мешканців, чиновників та обласної адміністрації.

російські добровольці, які визволяють територію рф від окупантів, закликали мешканців Бєлгородської та Курської областей покинути міста.

Про це йдеться у спільній заяві представників Легіону “Свобода росії”, російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону.

Як зазначається, добровольці звернулися до мешканців та чиновників міста Бєлгород та обласної адміністрації. Військові заявили, що змушені завдати удару по воєнних позиціях окупантів між містами.

Крім того, російські добровольці наголосили, що окупанти, яких контролює путін, завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи свої позиції між будинками, школами та держустановами Бєлгорода.

“Щодня десятки простих невинних людей гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріл України з території Бєлгорода має зупинитися”, - йдеться в заяві.

Водночас щоб уникнути жертв серед цивільного населення - місцевих закликають евакуюватися.