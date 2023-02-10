LEGO випустили HIMARS із солдатиком в українській уніформі

Компанія LEGO випустила модель реактивної артилерійської системи HIMARS із солдатиком в українській уніформі.

Данська компанія LEGO випустила нову модель іграшки. Це HIMARS із фірмовою намальованою посмішкою та солдатиком в українській формі.

Про це повідомляє Brickmania.

Вартість фігурки – сім тисяч гривень.

Український солдат із посмішкою йде як доповнення ще за 2,5 тисячі.

Зазначається, що всі кошти від продажу підуть на франдрейзингову платформу UNITED24 для допомоги Україні.

Раніше повідомлялось, що у США випустили пиво на честь захисників "Азовсталі".