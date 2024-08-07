Лексус ЛХ в Києві у салоні "Лексус Сіті Плаза"

Lexus LX - це великий позашляховик преміум-класу, який очолює модельний ряд японського автовиробника Lexus на ринках Північної Америки, Східної Європи, Азії, Південної Африки та Австралії. Запущена в 1996 році, модель є першим повнопривідним автомобілем молодого бренду і фактично являє собою перероблений Toyota Land Cruiser SW з логотипом розкішного бренду, що належить Toyota.

Офіційний представник Лексус в Києві гарантує кожному своєму клієнту реалізацію цінностей та принципів, які декларує бренд зі світовим іменем. Тому, ми ретельно підбираємо людей, які працюють у нашій команді. А це означає, що наші Клієнти спілкуються з експертами та пристрасними прихильниками бренду Lexus.

Lexus LX – історія моделі

Лексус ЛХ з'явився на ринку як перший позашляховик японського виробника. Його сконструювали на базі Toyota Land Cruiser (6 покоління). 7-місний Lexus LX був покликаний конкурувати в першу чергу з розкішними пропозиціями брендів Range Rover і Land Rover . Перше покоління моделі дехто критикував за занадто слабкий двигун у порівнянні з великою вагою автомобіля. Тому в другому поколінні посилили двигун. Також була запропонована нова розстановка сидінь, завдяки якій в Lexus LX могли розміститися до 8 осіб. У третьому поколінні під капотом знову опинилися більш потужні двигуни, а кузов придбав більш сучасний вигляд. У четвертому поколінні зовнішній вигляд кузова був повністю перероблений, додавши до Lexus LX, серед іншого дуже виразний зовнішній вигляд.

Якість, перевірена часом

LX - найбільший і найдорожчий позашляховик у лінійці японського виробника. Це міцний позашляховик на традиційній рамі. Автомобіль має довжину 5 м і поставляється на ринок у двох варіантах - з 2 і 3 рядами сидінь. Таким чином, Lexus LX може вмістити до 8 пасажирів. Незалежно від версії, Lexus LX оснащується двигуном V8 з природним всмоктуванням повітря об'ємом 5,7 літра і потужністю понад 380 к.с., який поєднується з автоматичною коробкою передач.

Lexus LX - як і належить флагманському позашляховику виробника розкішних автомобілів - має дуже щедре оснащення. У список входять:

4-зонний клімат-контроль,

охолоджуваний бардачок,

підігрів і вентиляція сидінь першого і другого ряду,

аудіосистема преміум-класу з 19 динаміками або розважальна система з двома дисплеями, встановленими на спинках передніх сидінь,

Lexus також оснащує цю модель широким пакетом систем активної безпеки,

варто також згадати, що автомобіль має постійно працюючий повний привід 4х4 і додаткові системи для полегшення їзди по бездоріжжю.

Водії почуваються в цих автомобілях безпечніше, вони більші, важчі та мають вищу посадку за кермом, що забезпечує кращу видимість під час руху. У пакет з цими функціями також входить автомобіль, якому не страшні ями, бездоріжжя та високі бордюри. Теоретично вони забезпечують більше простору в салоні автомобіля, а для вимогливих клієнтів преміальний японський бренд пропонує дуже потужні двигуни. Позашляховики за багатьма параметрами виправдовують очікування покупців, тому їхня популярність на ринку постійно зростає.

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