Леонардо ДіКапріо пожертвував кошти фонду Олени Зеленської

Голлівудський актор Леонардо ДіКапріо зробив внесок у Фундацію Першої леді Олени Зеленської на підтримку українців.

Фундація підтримує всі дитячі будинки сімейного типу в Україні, де діти виховуються у справжній сімейній атмосфері. Фонд координує зусилля з державою, аби Україна не знала сирітства.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Фундації.

“Разом ми надаємо шанс дітям мати повноцінне дитинство з доступом до освіти, медицини та добробуту” - йдеться в дописі.

Це внесок в історію Віки з родини Родних – їй діагностовано психічний розлад. Разом із сімома своїми братами та сестрами їй довелось пережити окупацію Херсона, а також евакуюватись під дулами танків та постійними обстрілами, написано в пості.

“Ми хочемо подякувати Леонардо Ді Капріо за його внесок у Фундацію Олени Зеленської на підтримку українців. Це дозволить надати допомогу тим дітям, які найбільше постраждали від війни. Це й історія восьми вихованців дитячого будинку сімейного типу Олешко – їхній будинок було знищено під час війни, а батько родини захищає Україну на передовій.

Це й про історію 3-річної Віолети з родини Ханадєєвих, яка зараз живе у відносно безпечній Київській області. Майже 9 років тому її батьки вперше зіткнулися з російською агресією в Донецьку, яка змусила їх покинути рідний дім – з того часу вони більше не поверталися додому" - подякували в Фундації Олени Зеленської.

Дякуємо, Леонардо, за те, що приєднались до Фундації Олени Зеленської. Тільки разом ми зможемо змінити життя, написано в пості.