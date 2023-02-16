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Леонардо ДіКапріо пожертвував кошти фонду Олени Зеленської

16 лютого 2023, 21:35
Леонардо ДіКапріо пожертвував кошти фонду Олени Зеленської
Голлівудський актор Леонардо ДіКапріо зробив внесок у Фундацію Першої леді Олени Зеленської на підтримку українців.

Фундація підтримує всі дитячі будинки сімейного типу в Україні, де діти виховуються у справжній сімейній атмосфері. Фонд координує зусилля з державою, аби Україна не знала сирітства. 

Про це йдеться на Facebook-сторінці Фундації.  

Разом ми надаємо шанс дітям мати повноцінне дитинство з доступом до освіти, медицини та добробуту” - йдеться в дописі. 

Це внесок в історію Віки з родини Родних – їй діагностовано психічний розлад. Разом із сімома своїми братами та сестрами їй довелось пережити окупацію Херсона, а також евакуюватись під дулами танків та постійними обстрілами, написано в пості.

Ми хочемо подякувати Леонардо Ді Капріо за його внесок у Фундацію Олени Зеленської на підтримку українців. Це дозволить надати допомогу тим дітям, які найбільше постраждали від війни. Це й історія восьми вихованців дитячого будинку сімейного типу Олешко – їхній будинок було знищено під час війни, а батько родини захищає Україну на передовій.

Це й про історію 3-річної Віолети з родини Ханадєєвих, яка зараз живе у відносно безпечній Київській області. Майже 9 років тому її батьки вперше зіткнулися з російською агресією в Донецьку, яка змусила їх покинути рідний дім – з того часу вони більше не поверталися додому" - подякували в Фундації Олени Зеленської.

Дякуємо, Леонардо, за те, що приєднались до Фундації Олени Зеленської. Тільки разом ми зможемо змінити життя, написано в пості.

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