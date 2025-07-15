Лідер більшості в Сенаті США гальмує пакет санкцій проти рф – Politico

Законопроєкт Сенату перебуває в підвішеному стані після того, як президент Дональд Трамп вчора пообіцяв вжити заходів.

У понеділок, 14 липня, лідер більшості в Сенаті США Джон Тьюн заявив, що утримається від просування пакета санкцій проти росії та її торгівельних партнерів після заяв Трампа.

Про це повідомляє Politico.

"Схоже, що зараз президент спробує зробити деякі з цих дій самостійно", – сказав Тьюн.

Він вважає, що погрози Трампа на адресу рф можуть означати, що Сенату більше не потрібно буде ухвалювати законопроєкт Грема-Блюменталя, пише видання.

За словами політика, якщо в певний момент президент дійде висновку, що це доцільно і додасть цінності та важелі впливу, які йому потрібні в цих переговорах для просування законопроєкту, то США це зроблять.

Тьюн додав, що "спробує узгодити стратегію з Білим домом і, очевидно, з Палатою представників".

Нагадаємо, що законопроєкт був розроблений сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, який підтримало 85 сенаторів. Він має уповноважити Трампа ввести вторинні тарифи у розмірі щонайменше 500% на імпортні товари з країн, як-от Китай, Бразилія та Індія, які продовжують торгувати з рф.