Лідер боснійських сербів Додік вклоняється путіну – Politico

Політик отримав нагороду від путіна.

Президент Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Мілорад Додік зустрівся з президентом росії владіміром путіним у Казані. Обидва лідери висловили взаємну підтримку.

путін визнав, що Республіка Сербська "підтримує регулярні відносини з росією», і назвав регіон, де домінують серби, "другом москви". Водночас Додік подякував йому за "честь" бути запрошеним.

Про це пише Politico.

Додік запевнив путіна, що "намагається відвернути будь-яку можливість приєднання Боснії і Герцеговини до санкцій проти росії", незважаючи на те, що Захід "буквально намагається вмовити зробити це".

"У нас, звичайно, прекрасні відносини з президентом Сербії Олександром Вучичем, а також із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, які значно полегшують наші справи, особливо в тому, що стосується Європи", − сказав Додік путіну.

Наприкінці зустрічі путін нагородив Додіка орденом Алєксандра Нєвського за "зміцнення партнерства" між росією і Республікою Сербською.

Це вже четверта зустріч Додіка і путіна з моменту вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Також у вівторок Додік зустрівся з самопроголошеним президентом білорусі лукашенка.

Ситуація в Республіці Сербській − політична, соціальна, економічна − наближається до кризової. Водночас її лідер Мілорад Додік і далі погрожує виходом цього ентитету зі складу Боснії і Герцеговини, та ще й відзначає неконституційне свято, що вже перетворилося на зброю дестабілізації ситуації в БіГ.