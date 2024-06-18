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Лідер Чечні Кадиров через хворобу почав готувати наступника – ЗМІ

18 червня 2024, 12:53
Лідер Чечні Кадиров через хворобу почав готувати наступника – ЗМІ
Рамзан Кадиров. Фото: partbilet.ru
Кадиров поставив членів своєї сім’ї чи не у всю вертикаль влади.

Впродовж 2023 року у ЗМІ не вщухали розмови про важку хворобу лідера Чечні Рамзана Кадирова. Втім, схоже йому вдалося на деякий час владнати проблеми зі здоров'ям.

Про це йдеться у великому розслідуванні "Проекта".

У Кадирова справді були і є проблеми з нирками, але він їх вирішив, принаймні на якийсь час. Офіційно стан Кадирова не коментують, але його зникнення із публічного простору моментально привертають увагу.

Останнім часом Кадиров з'являвся на публіці з набряклостями. Під час промов часто не міг чітко говорити.

На тлі чуток про хворобу Кадиров почав готувати наступників. Члени його сім'ї займають усі високопоставлені посади в республіці. Кадирова не хвилює, що деяким з них навіть не виповнилося 18 років. Журналісти стверджують, що саме хвороби стали причиною таких рішучих дій Кадиров.

ЧечняРамзан Кадироввійна в Україніросія окупанти

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