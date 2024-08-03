Лідер Хамас Ханія був убитий агентами Моссаду – The Telegraph

Вбити Ісмаїла Ханію планували в травні під час похорону Ебрахіма Раїсі, колишнього президента Ірану.

Ліквідацію лідера Хамас Ісмаїла Ханії організувала ізраїльська розвідка Моссад, найнявши для цього агентів зі служби безпеки Ірану.

Про це пише The Telegraph із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що спочатку планувалося вбити Ісмаїла Ханію в травні, коли він був присутній на похоронах Ебрагіма Раїсі, колишнього президента Ірану. Однак операція не відбулася через велике скупчення людей у будівлі та високу ймовірність її провалу.

"Натомість двоє агентів встановили вибухові пристрої в трьох кімнатах гостьового будинку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на півночі Тегерана, де міг зупинитися Ханія... Припускають, що оперативникам удалося вибратися з країни, але в них залишилося джерело в Ірані. О 2 годині ночі в середу вони привели в дію вибухівку, привезену з-за кордону, у кімнаті, де перебував Ханія", - пише The Telegraph.