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Лідер Хамас помер в ізраїльській в'язниці

26 липня 2024, 10:29
Лідер Хамас помер в ізраїльській в'язниці
Фото: obozrevatel.com
Абу Ара давно мав проблеми зі здоров’ям.

Лідер Хамас на Західному березі річки Йордан помер в ізраїльській в'язниці після погіршення стану здоров'я. 

Про це рано вранці в п'ятницю повідомив палестинський урядовий орган, передає агенція Reuters.

63-річний Мустафа Мухаммад Абу Ара помер після того, як його перевели до лікарні з в'язниці Рамон на півдні Ізраїлю, йдеться в заяві Палестинської комісії у справах затриманих.

"До свого арешту він страждав від серйозних проблем зі здоров'ям і потребував інтенсивного медичного спостереження. Однак з моменту арешту шейх Абу Ара, як і всі ув'язнені, зіткнувся з безпрецедентними злочинами ... з початку війни на знищення", - пише видання. 

Органи охорони здоров'я Гази повідомляють, що понад 39 000 палестинців були вбиті, а більшість з 2,3 мільйона жителів Гази були змушені покинути свої домівки в результаті бойових дій, які зруйнували більшу частину анклаву і спричинили гуманітарну катастрофу.

 
ХАМАСІзраїльвійнаГазаМустафа Мухаммад Абу Ара

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