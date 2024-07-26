Лідер Хамас помер в ізраїльській в'язниці

Абу Ара давно мав проблеми зі здоров’ям.

Лідер Хамас на Західному березі річки Йордан помер в ізраїльській в'язниці після погіршення стану здоров'я.

Про це рано вранці в п'ятницю повідомив палестинський урядовий орган, передає агенція Reuters.

63-річний Мустафа Мухаммад Абу Ара помер після того, як його перевели до лікарні з в'язниці Рамон на півдні Ізраїлю, йдеться в заяві Палестинської комісії у справах затриманих.

"До свого арешту він страждав від серйозних проблем зі здоров'ям і потребував інтенсивного медичного спостереження. Однак з моменту арешту шейх Абу Ара, як і всі ув'язнені, зіткнувся з безпрецедентними злочинами ... з початку війни на знищення", - пише видання.

Органи охорони здоров'я Гази повідомляють, що понад 39 000 палестинців були вбиті, а більшість з 2,3 мільйона жителів Гази були змушені покинути свої домівки в результаті бойових дій, які зруйнували більшу частину анклаву і спричинили гуманітарну катастрофу.