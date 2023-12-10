Лідер Хамас втік на північ Гази, сховавшись у гуманітарному конвої

Імовірно він знаходиться на півдні анклаву.

Лідер ісламістського палестинського угрупування Хамас Яхья Сінвар втік із півночі Гази, сховавшись у гуманітарному конвої, що прямував на південь.

Про це заявив неназваний ізраїльський чиновник, пише The Times of Israel.

"Сінвар втік з міста Газа і попрямував до Хан-Юніса на півдні анклаву на машині, яка забезпечувала "гуманітарне прикриття", - зазначив посадовець, додавши, що точніша інформація про машину наразі не підлягає оприлюдненню.

За оцінками Ізраїлю, Сінвар все ще перебуває в Хан-Юнісі, зокрема в одному з тунелів, який пролягає під містом.

Нагадаємо, напередодні Держдеп США використав оголошення про надзвичайний стан, щоб без розгляду Конгресом продати 14 тисяч боєприпасів для ізраїльських танків Merkava на 106,5 мільйона доларів.

Відсутність розуміння стратегічної перспективи виходу з поточної палестино-ізраїльської кризи поряд із масштабами гуманітарної катастрофи залишаються головними чинниками, що викликають занепокоєння не лише у Вашингтоні, а й в усієї світової спільноти. Точної відповіді на запитання: "що далі?" не має ніхто. Але перші підсумки підвести вже можна.