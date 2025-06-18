Лідер Ірану пригрозив Білому дому "непоправною шкодою"

Заявив він про це по держтелебаченню, але у записі.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї попередив США, що будь-яка участь американських сил у військових ударах Ізраїлю по Ісламській республіці спричинить для Вашингтона "непоправну шкоду".

Про це інформує агенція AP.

Заяву 86-річного Хаменеї зачитав ведучий державного телебачення на фоні статичного зображення духовного лідера. Чому аятола не виступив сам - не відомо, але, ймовірно через заходи безпеки для захисту Хаменеї, адже точне місцеперебування якого засекречено.

Лідер Ірану вже з’являвся в ефірі після початку ізраїльських атак, які тривають з п’ятниці, 13 чеврня.

"Будь-яка військова участь США у цій сфері безсумнівно спричинить для них непоправну шкоду", – заявив Хаменеї.

Він також закликав посадовців "продовжувати свою роботу з силою і вірою в Бога".

"Бог неодмінно і безсумнівно приведе іранський народ до перемоги", – додав він.

Державне телебачення повідомило, що відеозапис виступу Хаменеї буде показано пізніше.