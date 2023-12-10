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ПОЛІТИКА

Лідер Ізраїлю розкритикував "небезпечну" співпрацю росії та Ірану

10 грудня 2023, 20:18
Лідер Ізраїлю розкритикував
Фото:politeka.net
Лідери Ізраїлю та рф розмовляли телефоном майже годину.

10 грудня прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провів тривалу телефонну розмову із президентом росії владіміром путіним – через зростаючу напруженість між рф та Ізраїлем на тлі війни з Хамасом та посилення зв'язків росії з Іраном.

У 50-хвилинній розмові Нетаньяху "різко розкритикував небезпечну співпрацю між росією та Іраном" і "висловив своє невдоволення» тим, що москва виступила проти Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних організаціях, йдеться в заяві офісу прем'єр-міністра.

Про це повідомляє Bloomberg. 

У свою чергу, путін в розмові з ізраїльським лідером "підтвердив позицію неприйняття і засудження тероризму в усіх його проявах", заявили в кремлі та додали: "Водночас надзвичайно важливо, щоб протидія терористичним загрозам не призводила до таких тяжких наслідків для цивільного населення". У кремлі акцентували увагу на "катастрофічний гуманітарній ситуації у Секторі Гази" та не згадували про критику Нетаньягу щодо путіна.

8 грудня США наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, підтриману росією, яка закликала до припинення вогню на палестинській території. Цей тиск відображає міжнародну стурбованість жертвами серед цивільного населення внаслідок військової операції Ізраїлю.

Відносини між росією та Ізраїлем загострилися після того, як 7 жовтня Хамас атакував південні ізраїльські громади з території Гази, вбивши близько 1200 осіб і викравши 240. Ізраїль заявив, що Іран несе певну відповідальність, оскільки він тренував і фінансував бойовиків Хамас.

Партнерство путіна з Іраном – країною, яка прагне знищити Ізраїль, – поглибилося після того, як росія вторглася в Україну в лютому 2022 року та регулярно використовує в Україні безпілотники іранського виробництва.

ІранПутінНетаньяху

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