Лідер КНДР пообіцяв незмінну підтримку росії у війні проти України

Також північнокорейський диктатор розкритикував тристоронню військову співпрацю між Сполученими Штатами Америки, Японією та Південною Кореєю.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловився про підтримку росії, яка продовжує широкомасштабну військову агресію проти України. Допомога москві з боку Пхеньяна обумовлена, зокрема, стратегічним партнерством між країнами.

Про це повідомляють Yonhap News Agency та Reuters.

Говорячи про російсько-українську війну, Кім Чен Ин сказав, що Північна Корея збирається і надалі продовжувати підтримувати рф, і така допомога буде "незмінною".

При цьому в заяві північнокорейського диктатора не згадувався напад росії на Україну та загарбницькі дії кремля, а звучали лише фрази про те, що російська сторона начебто "захищає суверенітет" та "територіальну цілісність".

"Армія та народ КНДР незмінно підтримуватимуть і заохочуватимуть справедливу справу російської армії та народу щодо захисту свого суверенітету, безпеки та територіальної цілісності відповідно до духу договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та росією", - сказав Кім Чен Ин.

Також північнокорейський диктатор розкритикував тристоронню військову співпрацю між Сполученими Штатами Америки, Японією та Південною Кореєю. За словами лідера КНДР, це начебто підвищує напруженість та призводять до військового дисбалансу в регіоні.

Так, Кім Чен Ин пообіцяв вжити контрзаходів, включаючи подальший розвиток ядерних сил країни, повідомило в неділю державне північнокорейське інформагентство KCNA.

"КНДР не хоче непотрібної напруги в регіональній ситуації, але вживатиме постійних контрзаходів для забезпечення регіонального військового балансу", - сказав Кім Чен Ин під час візиту до міністерства оборони у суботу.

Він також "ще раз прояснив непохитну політику більш високого розвитку ядерних сил", йдеться в публікаціях північнокорейських ЗМІ.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Кім Чен Ин заявив, що рф має право на "самооборону" у відповідь на удари вглиб країни. Він також пообіцяв розширити зв'язки з росією в усіх сферах, включаючи військові справи, в рамках всебічного стратегічного партнерства, яке лідер КНДР підписав з російським диктатором владіміром путіним у червні.