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Лідер КНР озвучив ЄС свою позицію щодо врегулювання війни в Україні

14 січня 2025, 21:07
Лідер КНР озвучив ЄС свою позицію щодо врегулювання війни в Україні
Вона зводиться до підтримки миру через сприяння переговорам.
Китайський лідер Сі Цзіньпін знову повторив свою позицію щодо врегулювання війни в Україні.
 
Про це повідомило МЗС Китаю за підсумками розмови Сі та президента Європейської ради Антоніу Кошти.
 
Повідомляється, що Сі запевнив президента Європейської ради в тому, що Китай вважає Європу важливим полюсом у багатополярному світі. А також висловив підтримку стратегічній автономії Євросоюзу.
 
Він наголосив, що Пекін і Брюссель не мають фундаментальних конфліктів інтересів або геополітичних протиріч. Китайська сторона довіряє Євросоюзу і сподівається посилити стратегічну комунікацію.
 
Окремо Сі та Кошта обговорили війну в Україні.
 
"Сторони обмінялися думками з таких питань, як Україна. Сі Цзіньпін детально зупинився на принциповій позиції Китаю, яка полягає в підтримці миру та сприянні переговорам", - йдеться в повідомленні.

 

Сі Цзіньпінвійна в Україніросія окупанти

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