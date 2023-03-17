Матеріали:
Теми:

Лідер КНР приїде до росії вже наступного тижня

17 березня 2023, 10:35
Лідер КНР приїде до росії вже наступного тижня
3 місце. Голова КНР Сі Цзіньпін. Фото: AFP
Візит відбудеться 20 березня.

Очільник Китаю Сі Цзіньпін приїде до російської федерації вже 20 березня.

Про це повідомили у кремлі.

Візит триватиме два дні. Лідера КНР запросив російський диктатор володимир путін.

Очільники держав проведуть переговори, де обговорять "актуальні питання" подальшого розвитку партнерства, стратегічну взаємодію між Пекіном та москвою. Також поговорять про поглибленя російсько-китайської співпраці на міжнародній арені.

Крім того, як анонсував кремль, під час візиту будуть підписані двосторонні документи.

Нещодавно Китай представив так званий мирний план щодо війни, але документ був сприйнятий зі скептицизмом, як в Україні, так і на Заході. На думку експертів, Пекін не пропонує жодних нових ініціатив щодо мирного врегулювання.

 

візитПутінзустрічдиктаторКНРвійна в Україні

Останні матеріали

Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Політика
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 березня 2023, 09:19
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Політика
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Переклад iPress – 16 березня 2023, 16:33
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Політика
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Переклад iPress – 16 березня 2023, 12:11
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Політика
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Переклад iPress – 16 березня 2023, 09:38
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Політика
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 15 березня 2023, 21:36
Що робиться з росією в Україні.
Політика
Що робиться з росією в Україні. "Великий наступ" росіян може підштовхнути їх до поразки – Мік Раян
Переклад iPress – 15 березня 2023, 16:10
Примирення між Саудівською Аравією та Іраном може вплинути на континент. Як США залишилися поза грою – західні ЗМІ
Політика
Примирення між Саудівською Аравією та Іраном може вплинути на континент. Як США залишилися поза грою – західні ЗМІ
15 березня 2023, 12:17
Те, що Давид зробив із Голіафом в степах України. Уроки війни, про які багато хто не хоче чути – американські командувачі
Політика
Те, що Давид зробив із Голіафом в степах України. Уроки війни, про які багато хто не хоче чути – американські командувачі
Переклад iPress – 15 березня 2023, 09:34
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється