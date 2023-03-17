Лідер КНР приїде до росії вже наступного тижня

Візит відбудеться 20 березня.

Очільник Китаю Сі Цзіньпін приїде до російської федерації вже 20 березня.



Про це повідомили у кремлі.

Візит триватиме два дні. Лідера КНР запросив російський диктатор володимир путін.

Очільники держав проведуть переговори, де обговорять "актуальні питання" подальшого розвитку партнерства, стратегічну взаємодію між Пекіном та москвою. Також поговорять про поглибленя російсько-китайської співпраці на міжнародній арені.

Крім того, як анонсував кремль, під час візиту будуть підписані двосторонні документи.

Нещодавно Китай представив так званий мирний план щодо війни, але документ був сприйнятий зі скептицизмом, як в Україні, так і на Заході. На думку експертів, Пекін не пропонує жодних нових ініціатив щодо мирного врегулювання.