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ПОЛІТИКА

Лідер німецької опозиції підтримав постачання ракет Україні, заперечивши втягування Німеччини у конфлікт

28 жовтня 2024, 12:22
Лідер німецької опозиції підтримав постачання ракет Україні, заперечивши втягування Німеччини у конфлікт
Джерело: dreamstime
Фрідріх Мерц вже не вперше публічно заявляє про необхідність надання Україні цих далекобійних ракет.

Глава опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що надання Україні далекобійних ракет Taurus не означає втягування Німеччини у російсько-українську війну.

Про це пише Tagesschau.

Так він відреагував на висловлювання Сари Вагенкнехт, яка є членом Лівої партії Німеччини (ЛПН) та виступає проти надання Україні будь-якої військової допомоги.

Минулого тижня Вагенкхет заявила, що ХДС у Тюрингії повинні відмежуватися від Мерца після його чергового заклику надати Україні Taurus. Зокрема, тоді вона заявила, що якби Німеччина зробила те, до чого він закликав, то «вступила б у війну з росією».

"Доставка Taurus – це що завгодно, але тільки не вступ у війну. Пані Вагенкнехт, до речі, це знає", – заявив у відповідь Мерц. 

Голова ХДС підкреслив, що ці ракети навпаки дозволили б Україні захисти себе від війни, розпочатої Росією, яка порушує міжнародне право. Мерц наголосив, що такі країни як Франції та Велика Британія вже надають українцям зброю більшої дальності. Очільник ХДС також заявив, що Вагенкнехт взагалі не хоче керувати державою.

"Вона хоче вести парламентську виборчу кампанію, в якій вона постійно говорить «ні» і представляє позиції росії і путіна", – додав Мерц.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не планує змінювати своє рішення щодо дозволу завдавати ударів по території росії за допомогою німецької зброї.

Німеччинавійна в УкраїніTaurus

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