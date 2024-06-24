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Лідер німецької опозиції закликав шукати "мирних переговорів" з росією – The Times

24 червня 2024, 21:55
Лідер німецької опозиції закликав шукати
Фото: з вільного доступу
Раніше політик навпаки виступав за посилення військової підтримки для України.
Кандидат, який претендує на посаду наступного канцлера Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що настав час шукати "мирну угоду" з росією щодо України. Він заявив, що хотів би бачити перемир'я.
 
Про це пише The Times. 
 
"Ми повинні побачити, як відкриваються двері для України. Ми повинні побачити, що ми відкриваємо можливості для того, щоб в якийсь момент довести цей конфлікт до кінця", - зауважив він в інтерв'ю суспільному мовнику ZDF.
 
Відомо, що раніше політик неодноразово закликав Берлін надавати більше військової допомоги для України, включаючи партію крилатих ракет великої дальності Taurus. Також депутати від його партії могли називати Олафа Шольца "ризиком для національної безпеки" через його, за їхніми словами, надмірну обережність і коливання.
 
Крім того, Мерц наголошував, що Німеччина повинна надати "всі засоби", аби Україна перемогла у цій війні. 
 
Однак тепер він обережно висловлюється щодо військової допомоги Україні з боку Німеччини. Мерц додав, що Берлін повинен "продовжувати допомагати" Києва та похвалив президента Франції Еммануеля Макрона за те, що він запропонував західним країнам направити війська для проведення тренувальних місій на території України. Своєю чергою він зменшив свої висловлювання щодо військової підтримки та відмовився повторювати свої попередні вимоги про постачання ракет Taurus.
 
"Я підтримую рішення, які прийняв уряд з цього приводу. Я вважаю, що ми зробили занадто мало і занадто пізно. Я завжди казав, що ми повинні були зробити більше на початку. Але зараз 23 червня 2024 року. Немає сенсу озиратися на два з половиною роки назад. Ми дивимося вперед", - підкреслив політик.
 
У виданні додали, посилаючись на опитування, що майже половина східнонімецьких виборців хочуть, аби Берлін зменшив постачання озброєнь в Україну. Однак більшість жителів Західної Німеччини хотіли б, щоб вони навпаки збільшилися або залишилися на теперішньому рівні. 
 
"Трохи більш ніж половина німців по всій країні в цілому вважають, що слід докласти більше дипломатичних зусиль для припинення війни, але значна більшість також сумнівається в тому, що такий результат можливий, і вважає путіна "несерйозним" партнером для переговорів. Ці тенденції все більше відображаються в передвиборчих стратегіях основних партій", - підкреслили у матеріалі. 

 

Німеччинавійна в Українімирні переговориросія окупанти

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