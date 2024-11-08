Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Лідер німецької опозиції жорстко критикує Шольца через Україну – Bild

08 листопада 2024, 20:54
Лідер німецької опозиції жорстко критикує Шольца через Україну – Bild
Олаф Шольц
Шольц зазнав жорсткої критики
Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц розкритикував відмову канцлера Олафа Шольца посилити військову підтримку України, звинувативши його в затягуванні часу.
 
Про це пише Bild.
 
Політик розкрив членам фракції ХДС/ХСС деталі розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, який заявив йому, що Києву потрібна від Берліна не фінансова допомога, а далекобійна зброя і боєприпаси.
 
За словами Мерца, у Шольца немає аргументів для відмови посилити військову допомогу українській армії, а затягування рішення є безвідповідальним. Він закликав канцлера наступного тижня винести питання довіри на обговорення в Бундестазі.
 
Нагадаємо, раніше Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера. У відповідь Вільні демократи відкликали з уряду всіх своїх міністрів. Лінднер розкритикував канцлера за перешкоджання більш ефективній допомозі Україні, заявивши, що його партія "ніколи не вагалася" в цьому питанні.

 

НімеччинаОлаф Шольцвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Політика
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 13:35
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Політика
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 11:32
У
Політика
У "кімнаті без дорослих". Що означає перемога Трампа для світу? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 08:24
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Політика
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 16:40
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою
Політика
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою "грою", яка допомогла Трампу перемогти – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 11:55
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 00:17
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 16:51
Політика
"НАТО або ядерна зброя". Чому ядерне відродження України не хоче помирати – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 12:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється