Лідер німецької опозиції жорстко критикує Шольца через Україну – Bild

Шольц зазнав жорсткої критики

Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц розкритикував відмову канцлера Олафа Шольца посилити військову підтримку України, звинувативши його в затягуванні часу.

Політик розкрив членам фракції ХДС/ХСС деталі розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, який заявив йому, що Києву потрібна від Берліна не фінансова допомога, а далекобійна зброя і боєприпаси.

За словами Мерца, у Шольца немає аргументів для відмови посилити військову допомогу українській армії, а затягування рішення є безвідповідальним. Він закликав канцлера наступного тижня винести питання довіри на обговорення в Бундестазі.