Лідер німецької опозиції жорстко критикує Шольца через Україну – Bild
08 листопада 2024, 20:54
Олаф Шольц
Шольц зазнав жорсткої критики
Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц розкритикував відмову канцлера Олафа Шольца посилити військову підтримку України, звинувативши його в затягуванні часу.
Про це пише Bild.
Політик розкрив членам фракції ХДС/ХСС деталі розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, який заявив йому, що Києву потрібна від Берліна не фінансова допомога, а далекобійна зброя і боєприпаси.
За словами Мерца, у Шольца немає аргументів для відмови посилити військову допомогу українській армії, а затягування рішення є безвідповідальним. Він закликав канцлера наступного тижня винести питання довіри на обговорення в Бундестазі.
Нагадаємо, раніше Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера. У відповідь Вільні демократи відкликали з уряду всіх своїх міністрів. Лінднер розкритикував канцлера за перешкоджання більш ефективній допомозі Україні, заявивши, що його партія "ніколи не вагалася" в цьому питанні.