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Лідер опозиції Польщі розкритикував уряд через зернове ембарго щодо України

21 вересня 2023, 20:51
Лідер опозиції Польщі розкритикував уряд через зернове ембарго щодо України
Фото: Shutterstock
Лідера польської опозиції запитали про суперечки між Варшавою та Києвом, пов’язані із імпортом зерна.

Глава найбільшого опозиційного блоку Польщі Громадянська коаліція Дональд Туск різко розкритикував рішення польського уряду запровадити односторонні обмеження на сільгосппродукцію з України.

Про це пише Wirtualna Polska.

"Немає ніякої логіки, окрім усе більш небезпечної і тривожної поведінки. Немає жодної логіки в діях президента Дуди, прем'єр-міністра Моравецького, президента  Качинського, коли йдеться про Україну" - наголосив Дональд Туск.

Він також розкритикував слова польського прем’єра про те, що Польща поки не буде постачати Україні власну зброю, тому що переозброюється сама.

"Я вже не кажу про моральний і геополітичний скандал, яким є політичний удар у спину Україні, коли  польська влада  вирішують ці битви на українському фронті, тільки тому, що це повинно окупитися для них у передвиборчій кампанії", - зазначив глава найбільшого опозиційного блоку.

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