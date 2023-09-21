Лідер опозиції Польщі розкритикував уряд через зернове ембарго щодо України
Глава найбільшого опозиційного блоку Польщі Громадянська коаліція Дональд Туск різко розкритикував рішення польського уряду запровадити односторонні обмеження на сільгосппродукцію з України.
Про це пише Wirtualna Polska.
"Немає ніякої логіки, окрім усе більш небезпечної і тривожної поведінки. Немає жодної логіки в діях президента Дуди, прем'єр-міністра Моравецького, президента Качинського, коли йдеться про Україну" - наголосив Дональд Туск.
Він також розкритикував слова польського прем’єра про те, що Польща поки не буде постачати Україні власну зброю, тому що переозброюється сама.
"Я вже не кажу про моральний і геополітичний скандал, яким є політичний удар у спину Україні, коли польська влада вирішують ці битви на українському фронті, тільки тому, що це повинно окупитися для них у передвиборчій кампанії", - зазначив глава найбільшого опозиційного блоку.