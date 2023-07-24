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ПОЛІТИКА

Лідер парламентської партії Норвегії пішов у відставку після крадіжки сонцезахисних окулярів

24 липня 2023, 13:29
Лідер парламентської партії Норвегії пішов у відставку після крадіжки сонцезахисних окулярів
Фото: Главком
Мокснес пішов на лікарняний 3 липня, через три дні після того, як стало відомо, що його спіймали на крадіжці окулярів сонцезахисних Hugo Boss в аеропорту Осло.

Лідер парламентської партії Норвегії Rødt Бьорнар Мокснес іде у відставку зі своєї посади. До цього стало відомо, що він украв сонцезахисні окуляри Hugo Boss в аеропорту Осло.

Про це повідомляє Haugesunds Avis .

У повідомленні на Facebook Мокснес написав, що продовжить залишатися членом парії Rødt та депутатом парламенту.

"Я також хочу зробити все, що в моїх силах, щоб члени та представники профспілок по всій країні могли говорити про політику", - написав він.

Мокснес пішов на лікарняний 3 липня, через три дні після того, як стало відомо, що його спіймали на крадіжці окулярів сонцезахисних Hugo Boss в аеропорту Осло.

Крадіжка сталася 16 червня цього року, коли Мокснес перебував у приватній поїздці. Сам він заявив, що забув, що взяв очки з собою з магазину, тоді як поліція вважає, що очки він вкрав навмисне.

На прес-конференції наступного дня після публікації в пресі Мокснес назвав інцидент ганебним та вибачився. Водночас він отримав підтримку від кількох політиків у партії.

Згодом він також кілька разів змінював пояснення того, що сталося в магазині в аеропорту.

Rødt (Червона партія) - комуністична політична партія в Норвегії. Заснована у 2007 році внаслідок злиття Червоного виборчого альянсу та Робочої комуністичної партії. Марксистська партія вона описується як ліва і вкрай ліва.

Б'єрнар Мокснес очолював партію протягом 11 років. На парламентських виборах 2021 року в Норвегії Rødt набрала 4,6% голосів і здобула вісім місць у парламенті.

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