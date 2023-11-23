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Лідер партії "Справедлива росія" Сєргєй Міронов вдочерив викрадену з Херсонщини 10-місячну дівчинку

23 листопада 2023, 12:00
Лідер партії
з вільних джерел
У грудні 2022 року Міронов та його дружина стали батьками Маргарити Прокопенко — їй було трохи понад рік.

У росії 70-річний лідер партії "Справедлива росія" Сєргєй Міронов та його дружина 55-річна Інна Варламова удочерили однорічну Маргариту Прокопенко, яку вивезли з дитячого будинку на той час окупованого Херсону.

Про це йдеться в розслідуванні BBC і проєкту "Важные истории".

Наприкінці серпня 2022 року Інна Варламова разом із заступницею Міронова в Держдумі відвідали Херсонську область. Тоді в обласній лікарні від бронхіту лікувалися 10-місячна Маргарита Прокопенко та дворічний Ілля Ващенко. До лікарні дружина Міронова приїхала з майбутнєю "очільницею" дитячого будинку Татьяной Завальской.

Голова відділення лікарні Наталія Лютикова розповіла журналістам, що Варламову їй представили як "начальницю у справах дітей з москви". Після виписки Маргариту Прокопенко та Іллю Ващенка одразу забрали з будинку та повезли до москви під приводом "обстеження, визначення подальшої тактики лікування та проходження реабілітації". Медсестра дитбудинку Любов Сайко розповіла, як російські чоловіки — деякі в камуфляжних штанах, один у чорних окулярах та з портфелем у руках — прибули, щоб забрати дівчинку. "Це було схоже на щось із фільму", — розповіла жінка.

У розпорядженні видання "Важные истории" є документи, згідно з якими у грудні 2022 року Міронов та його дружина стали батьками Маргарити Прокопенко — їй було трохи понад рік. Журналісти уточнили, що імʼя дитини змінили на Маріну Сєргєєвну Міронову. "Важные истории" зʼясували, що маму Прокопенко позбавили батьківських прав, батько помер, але дівчинка має інших родичів.

Через сім тижнів після того, як з дитбудинку забрали Маргариту, російський депутат Ігор Кастюкевич прибув до установи й разом з іншими чиновниками почав організовувати депортацію дітей, зокрема зведеного брата Маргарити Максима. "Вони забрали їх з наших рук і винесли", — розповіла медсестра Сайко. Сам Кастюкевич заявляв, що дітей везуть в окупований Крим, і це все — "гуманітарна місія".

дітиокупаціярф тероризм

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