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Лідер соціал-демократів Шольц виграв останні дебати кандидатів у канцлери Німеччини

Шольц і Бербок заявили в неділю, що правлячим консерваторам пора перейти в опозицію після 16 років перебування при владі
Кандидат у канцлери Німеччини від соціал-демократів, міністр фінансів Олаф Шольц виграв останні теледебати перед парламентськими виборами, які відбудуться 26 вересня.
Лідер соціал-демократів Шольц виграв останні дебати кандидатів у канцлери Німеччини Фото: DW

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Результати опитування дослідницького інституту Forsa показують, що за Шольца проголосували 42% глядачів. Другим з 27% голосів став кандидат Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет, а лідерка партії "Зелені" Анналена Бербок стала третьою з 25% голосів.

Шольц і Бербок заявили в неділю, що правлячим консерваторам пора перейти в опозицію після 16 років перебування при владі.

Шольц ухилився від питання, чи виключає він нову велику коаліцію між консервативним блоком ХДС/ХСС і його соціал-демократами, але сказав, що "більшість виборців хочуть, щоб ХДС перейшла в опозицію".

ХДС очолював чотири послідовних коаліційних уряди з Ангелою Меркель на чолі з 2005 року. Меркель не балотується на п'ятий термін, що дало іншим партіям Німеччини реальний шанс поборотися за перемогу.

"Той факт, що ХДС найкраще підходить для виходу в опозицію, був ще раз підкреслений цими дебатами", - сказала Бербок, додавши, що платформа її партії багато в чому перегукується з платформою СДПН.

Велика частина дебатів була про підвищення мінімальної заробітної плати в Німеччині, про те, як поводитися з допомогою по безробіттю і як пом'якшити наслідки зміни клімату. Кандидати коротко торкнулися питання внутрішньої безпеки та інших тем.

Всі три кандидати пообіцяли підтримати медичних працівників, які борються з безпрецедентним навантаженням на тлі пандемії коронавірусу.

Попередні дебати також виграв Шольц, партія якого вже кілька тижнів лідирує у соцопитуваннях.

Нагадаємо, що інтернет-атаки могли підірвати кампанію кандитатки "Зелених" у канцлери Німеччини 

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20 09 2021 10:47
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