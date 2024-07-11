Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Мадяр прибув до Києва

Петер Мадяр вшанував пам'ять загиблих українських бійців.

До Києва приїхав лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр.

Про це він сам повідомив у Facebook.

Згідно з повідомленням, Мадяр вже побував біля стіни пам'яті поблизу Михайлівського собору. Там він вшанував пам'ять полеглих бійців України.

Він додав, що онлайн включення з Києва має початися близько 11:00 за угорським часом. Однак, через те, що саме в цей час з’явилося повідомлення про зліт російських бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья", то Мадяр попередив про можливу затримку у разі оголошення повітряної тривоги.

Зазначимо, що напередодні Петер Мадяр на своїй сторінці у Facebook опублікував фото на фоні автівок «швидкої» допомоги. Він підписав знімок так: "Пункт призначення: Київ".

Зазначимо, що Петер Мадяр відреагував на російський ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, якого окупанти завдали 8 липня. Він заявив, що його шокував обстріл та оголосив про збір для українських лікарень.