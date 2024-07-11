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ПОЛІТИКА

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Мадяр прибув до Києва

11 липня 2024, 11:42
Лідер угорської опозиційної партії
джерело facebook.com/peter.magyar
Петер Мадяр вшанував пам'ять загиблих українських бійців.

До Києва приїхав лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр.

Про це він сам повідомив у Facebook.

Згідно з повідомленням, Мадяр вже побував біля стіни пам'яті поблизу Михайлівського собору. Там він вшанував пам'ять полеглих бійців України.

Він додав, що онлайн включення з Києва має початися близько 11:00 за угорським часом. Однак, через те, що саме в цей час з’явилося повідомлення про зліт російських бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья", то Мадяр попередив про можливу затримку у разі оголошення повітряної тривоги. 

Зазначимо, що напередодні Петер Мадяр на своїй сторінці у Facebook опублікував фото на фоні автівок «швидкої» допомоги. Він підписав знімок так: "Пункт призначення: Київ".

Зазначимо, що Петер Мадяр відреагував на російський ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, якого окупанти завдали 8 липня. Він заявив, що його шокував обстріл та оголосив про збір для українських лікарень.

Угорщинавізит в УкраїнуПетер Мадяр

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