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ПОЛІТИКА

Лідер венесуельської опозиції покинув країну та звернувся за притулком в Іспанії

08 вересня 2024, 12:31
Лідер венесуельської опозиції покинув країну та звернувся за притулком в Іспанії
Фото з вільних джерел
Віцепрезидент Венесуели Делсі Родрігес заявила, що Гонсалес виїхав після того, як "добровільно попросив притулку в іспанському посольстві в Каракасі кілька днів тому".

Лідер венесуельської опозиції, який балотувався у президенти на цьогорічних виборах, Едмундо Гонсалес покинув південноамериканську країну та попросив притулку в Іспанії.

Про це повідомляє The Guardian.

"Едмундо Гонсалес за власним бажанням вилетів до Іспанії на літаку іспанських ВПС. Уряд Іспанії прихильний до політичних прав і фізичної недоторканності всіх венесуельців", - заявив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Несподіваний від'їзд Гонсалеса, якого венесуельська опозиція та кілька іноземних урядів вважають законним переможцем липневих президентських виборів, стався всього через кілька днів після того, як уряд Венесуели наказав його арештувати.

Віцепрезидент Венесуели Делсі Родрігес заявила, що Гонсалес виїхав після того, як "добровільно попросив притулку в іспанському посольстві в Каракасі кілька днів тому".

За її словами, уряд багаторічного лідера країни Ніколаса Мадуро, який наказав заарештувати кандидата, вирішив надати Гонсалесу можливість безпечного виїзду, щоб сприяти політичному миру у Венесуелі.

Адвокат Гонсалеса підтвердив, що опозиційний лідер виїхав до Іспанії.

75-річний колишній дипломат Гонсалес в останній момент повідомив про те, що балотується на посаду президента, коли лідеру опозиції Марії Коріна Мачадо заборонили балотуватися. 

Хоча Мадуро оголосив себе переможцем голосування, багато урядів досі не визнали його перемогу і натомість вимагають від влади опублікувати детальні результати виборів. Опозиція стверджує, що перемогу здобув Гонсалес. На тлі таких виборчих суперечок у Венесуелі спалахнули протести, під час яких загинули 27 людей і ще 192 — дістали поранення, в той час як уряд Мадуро заявляє, що заарештував близько 2400 учасників демонстрацій.

Після виборів венесуельська прокуратура видала ордер на арешт Гонсалеса через його наполягання на тому, що він є законним переможцем виборів. Перед тим, як покинути країну, опозиційний кандидат переховувався протягом місяця, проігнорувавши три виклики до прокуратури. Він заявив, що участь у слуханнях могла коштувати йому свободи.

Виїзд з країни відбувся в день зростання дипломатичної напруженості у Венесуелі. В суботу, 7 вересня, венесуельський уряд відкликав дозвіл Бразилії представляти інтереси Аргентини у Венесуелі, в тому числі керувати посольством, в якому переховуються шість інших опозиційних діячів.

Венесуела розірвала відносини з Аргентиною після спірних президентських виборів. Бразилія заявила, що була здивована повідомленням про відкликання її дозволу. Аргентина відкинула "одностороннє" рішення. Обидві країни закликали Мадуро поважати Віденську конвенцію про дипломатичні зносини.

ВенесуелаЕдмундо Гонсалес

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