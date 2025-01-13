Лідер Венесуели хоче "звільнити" від США Пуерто-Рико

Заява Мадуро прозвучала на тлі заяв Трампа про бажання взяти під контроль Гренландію.

Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро озвучив намір вторгнутися на Пуерто-Рико із бразильськими військами і звільнити його від Сполучених Штатів Америки.

Про це пише El Universal.

"Так само, як на півночі вони мають програму колонізації, ми маємо програму звільнення, і цю програму написав для нас Сімон Болівар. Свобода Пуерто-Рико очікується, і ми досягнемо її з військами Бразилії та Абреу-де-Ліма на чолі", - сказав Мадуро на закритті Всесвітнього антифашистського фестивалю.

Зазначається, невідомо, чому Мадуро зробив заяву про те, що можуть бути використані бразильські війська, але, ймовірно, венесуельський правитель Венесуели висловився так, "тому що в залі були люди з бразильськими прапорами".