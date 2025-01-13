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Лідер Венесуели хоче "звільнити" від США Пуерто-Рико

13 січня 2025, 15:55
Лідер Венесуели хоче
Фото з вільних джерел
Заява Мадуро прозвучала на тлі заяв Трампа про бажання взяти під контроль Гренландію.
Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро озвучив намір вторгнутися на Пуерто-Рико із бразильськими військами і звільнити його від Сполучених Штатів Америки.
 
Про це пише El Universal.
 
"Так само, як на півночі вони мають програму колонізації, ми маємо програму звільнення, і цю програму написав для нас Сімон Болівар. Свобода Пуерто-Рико очікується, і ми досягнемо її з військами Бразилії та Абреу-де-Ліма на чолі", - сказав Мадуро на закритті Всесвітнього антифашистського фестивалю.
 
Зазначається, невідомо, чому Мадуро зробив заяву про те, що можуть бути використані бразильські війська, але, ймовірно, венесуельський правитель Венесуели висловився так, "тому що в залі були люди з бразильськими прапорами".
 
Загалом на заході були присутні люди з різними прапорами, а тих, хто ніс прапори Куби й Пуерто-Рико, Мадуро навіть запросив на сцену.
 
На тому самому заході лідер Венесуели заявив, що його країна готується разом із Кубою та Нікарагуа "взятися за зброю", щоб захистити "право на мир". Він згадав про Другу світову війну й закликав до створення "великого світового альянсу" — подібного до того, який начебто сформували 80 років тому для "перемоги над фашизмом".
 
"Якщо мирно — то мирно просуватимемося вперед. А якщо доведеться силою — силою також переможемо, щоб вони поважали наш народ", — сказав він.
 
Пуерто-Рико перебуває на правах самоуправління під юрисдикцією США й має статус "неприєднаної упорядкованої території" — це означає, що ця територія не є невіддільною частиною США. Але верховна влада в Пуерто-Рико належить Конгресу США.

 

ВенесуелаПуерто-РікоМадуро

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