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Лідера союзу угорців Румунії не впустили до України

За його словами, він прямував до Ужгорода на святкування 30-річчя місцевої угорської організації "Товариство угорської культури Закарпаття" (КМКС/KMKSZ)
Лідера Демократичного союзу угорців Румунії (RMDSZ) Хунора Келемена у суботу не впустили до України.
Лідера союзу угорців Румунії не впустили до України Фото: zn.ua

"Я міг би зробити це, якби українська влада після однієї години безглуздого очікування і прикордонного контролю дозволила б мені в'їхати в країну. Вони позбавили мене права в'їжджати в країну без будь-яких пояснень. Вони просто повідомили, що я не можу перетнути кордон", - написав Келемен на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що повідомив про інцидент міністра закордонних справ Румунії, і в понеділок проситиме роз'яснень від українського посольства в Бухаресті.

У коментарі румунському виданю Mediafax Келемен заявив, що отримав заборону на в'їзд до України до 13 жовтня 2020 року.

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06 04 2019 21:41
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