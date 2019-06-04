ПОЛІТИКА НОВИНИЛідера Демократичного союзу угорців Румунії (RMDSZ) Хунора Келемена у суботу не впустили до України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лідера союзу угорців Румунії не впустили до України
За його словами, він прямував до Ужгорода на святкування 30-річчя місцевої угорської організації "Товариство угорської культури Закарпаття" (КМКС/KMKSZ)
Фото: zn.ua
"Я міг би зробити це, якби українська влада після однієї години безглуздого очікування і прикордонного контролю дозволила б мені в'їхати в країну. Вони позбавили мене права в'їжджати в країну без будь-яких пояснень. Вони просто повідомили, що я не можу перетнути кордон", - написав Келемен на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що повідомив про інцидент міністра закордонних справ Румунії, і в понеділок проситиме роз'яснень від українського посольства в Бухаресті.
У коментарі румунському виданю Mediafax Келемен заявив, що отримав заборону на в'їзд до України до 13 жовтня 2020 року.
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06 04 2019 21:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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