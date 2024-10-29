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Лідеру КНДР посилили охорону через побоювання замаху

29 жовтня 2024, 16:31
Лідеру КНДР посилили охорону через побоювання замаху
Фото: reuters.com
Навколо Кім Чен Ина встановили спеціальні системи глушіння зв’язку і обладнання для виявлення безпілотників.

КНДР посилила заходи безпеки для захисту свого лідера Кім Чен Ина через можливі загрози його життю.

Про це повідомляє журнал Newsweek, посилаючись на південнокорейські ЗМІ. 

Агенція проінформувала південнокорейських політиків про те, що для захисту Кім Чен Ина навколо нього встановлено спеціальні системи глушіння зв’язку та обладнання для виявлення безпілотників. 

Крім того, лідер КНДР з’являвся на публіці понад 110 разів, що на 60% більше, ніж минулого року.

На тлі загострення відносин між Північною Кореєю, Південною Кореєю і західними союзниками, повідомляється, що Пхеньян направив близько 10 тисяч солдатів для підтримки кремля в конфлікті в Україні. Повідомлення про посилення безпеки Кім Чен Ина збіглися з візитом міністра закордонних справ Північної Кореї до москви.

Пхеньян поки не коментував мету візиту, корейське державне інформаційне агентство повідомило, що делегація на чолі з міністром закордонних справ Чхо Сон Хуі вирушила до росії для обговорення питань безпеки та можливої співпраці.

Того тижня Кім Чен Ин заявив про потребу зміцнення "стратегічного стримування" перед загрозою з боку США, вказавши на ядерний арсенал Америки як на головну небезпеку для Північної Кореї. 

За його словами, необхідність модернізації стратегічних ракетних баз країни під час відвідин такої бази, де разом із сестрою Кім Йо Чен та іншими військовими керівниками перевірив можливості пускових установок. На сьогодні Північна Корея перебуває під міжнародними санкціями через продовження розробки ядерної зброї та балістичних ракет, і за оцінками рф американських вчених, вона володіє матеріалами для створення до 90 ядерних боєголовок.

 
КНДРКім Чен Инохорона

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