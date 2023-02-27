Лідери держав G7 виступили із заявою щодо України

У ній вони заявили про зобов'язання посилити дипломатичну, фінансову та військову підтримку українців, а кремль закликали припинити агресію.

Країни G7 засуджують незаконну, невиправдану та нічим не спровоковану війну, розв'язану росією, абсолютну неповагу до принципів Статуту ООН та байдужість до наслідків цієї війни для людей у всьому світі.

Про це йдеться у заяві лідерів держав Великої сімки, яку оприлюднило представництво ЄС в Україні.

Так, лідери G7 закликали росію "припинити агресію і негайно, повністю і беззастережно вивести свої війська з усієї міжнародно визнаної території України".

Крім того, у документі наголошується, що "безвідповідальна ядерна риторика росії неприйнятна", і будь-яке застосування хімічної, біологічної, радіологічної чи ядерної зброї "матиме серйозні наслідки".

"Ми, як і раніше, віддані координації зусиль щодо задоволення нагальних потреб України у військовому та оборонному устаткуванні, особлива увага приділяється системам та засобам протиповітряної оборони, а також необхідним боєприпасам та танкам", – йдеться у заяві.

G7 також пообіцяли продовжити надавати Україні гуманітарну, фінансову, енергетичну та економічну допомогу.

Країни Великої сімки знову заявили, що продовжуватимуть вводити санкції проти росії та домагатися від третіх країн, щоб вони не допомагали москві обходити обмеження.

"Ми прагнемо не допустити, щоб росія знайшла нові способи придбання передових матеріалів, технологій та військового та промислового обладнання з наших юрисдикцій, які вона може використовуватиме для розвитку своїх промислових секторів", – зазначається в документі.

Окремо зазначається намір у майбутньому обмежити експорт з росії алмазів.

У G7 також наголосили, що росія має оплачувати відновлення України, а заморожені російські активи залишаться заарештованими до закінчення війни.

"Ми єдині у нашій рішучості притягнути президента Путіна та винних до відповідальності відповідно до міжнародного права", – заявили лідери G7.

G7 також підтримали ініціативу щодо створення на базі Євроюсту нової структури – Міжнародного центру кримінального переслідування за злочини агресії. Він увійде до складу Спеціальної спільної слідчої групи та займеться збором, аналізом та зберіганням доказів злочинів агресії, скоєних проти України.