Лідери фінансових відомств G7 обговорять зі США співпрацю щодо низки питань

Йдеться про економічну безпеку, війну в Україні та штучний інтелект.

Лідери фінансових відомств країн “Групи семи” обговорять цього тижня з США співпрацю щодо низки питань, окрім тарифів. Йдеться про економічну безпеку, війну росії проти України та штучний інтелект.

Зустріч міністрів фінансів та керівників центральних банків відбудеться з вівторка по четвер у канадському курортному містечку Банф у Скелястих горах у канадській провінції Альберта. До них приєднається міністр фінансів США Скотт Бессент.

Видання зазначає, що “вони хочуть запобігти розпаду потужного західного політичного альянсу, навіть якщо це означає менш конкретні формулювання та узгоджені дії”, зазначають представники G7 та експертів з економічної дипломатії.

“Це ставить розбіжності щодо значних нових тарифів, запроваджених Трампом, у центр обговорень”, ‒ зазначає видання.

Члени G7 Японія, Німеччина, Франція та Італія зіткнуться з потенційним подвоєнням “взаємних” мит США до 20% або більше на початку липня. Велика Британія уклала обмежену торговельну угоду, яка обтяжує її 10% американськими тарифами на більшість товарів, а Канада все ще має труднощі з окремим 25% митом, запровадженим Трампом на багато експортних товарів.