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ПОЛІТИКА

Лідери G20 пом’якшили тон щодо війни в Україні – FT

19 листопада 2024, 08:10
Лідери G20 пом’якшили тон щодо війни в Україні – FT
Фото: АFP
Цьогоріч формулювання щодо вторгнення рф ще “м'якші”, ніж торік.

G20 ще більше “пом’якшила” риторику щодо війни росії проти України — у спільній заяві саміту лідерів країн групи міститься лише широке посилання на “людські страждання”, спричинені російським вторгненням.

Про це повідомляє FT.

Зустрічаючись у Ріо-де-Жанейро, лідери G20, до якої входять найважливіші союзники України, такі як США, Велика Британія, Франція та Німеччина, у понеділок, 18 листопада, погодили заяву, в якій йдеться про “негативні додаткові наслідки війни” і вітаються “ініціативи, спрямовані на підтримку всеосяжного, справедливого і тривалого миру”.

Документ, узгоджений на цьогорічному саміті, містить лише один абзац, присвячений війні рф проти України, порівняно з сімома абзацами в минулорічній заяві саміту в Нью-Делі.

"Це не ті формулювання щодо України, які ми хотіли б бачити", - сказав один високопоставлений дипломат із західної країни-члена G20.

Обговорення формулювань щодо війни рф проти України та загострення на Близькому Сході були відкладені до останніх днів перед самітом, що стало відображенням великої прірви між західними членами групи й такими державами, як росія, Китай та інші країни, що розвиваються, які мають тісні зв'язки з москвою.

Деякі європейські делегації наполягали на більш жорстких формулюваннях, які б засуджували росію після масованої повітряної атаки в неділю, 17 листопада, на цивільні українські об'єкти. Але врешті-решт від подібних формулювань відмовилися через побоювання, що це може зашкодити всій спільній заяві.

"Формулювання недостатньо сильні... немає нічого про останні атаки. Але ніхто не хотів перебрати міру, інакше виникла б суперечка, і не було б ніякої заяви", - сказав один з європейських дипломатів у Ріо-де-Жанейро.

Центральними аспектами комюніке стали заклики до ефективного оподаткування надбагатих, заходи з подолання бідності, припинення вогню в Газі та реформування Ради Безпеки ООН — що є ключовими пріоритетами Бразилії, яка приймала цьогорічний саміт, та президента країни Луїса Інасіу Лули да Сілви.

Заява була опублікована від імені всіх членів G20, попри заперечення президента Аргентини Хав'єра Мілея, який опублікував власну заяву, спрямовану проти кількох пунктів комюніке.

У декларації також повторилася минулорічна вимога збільшити фінансування програм, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату. Водночас деякі дипломати-учасники кліматичної конференції COP, що проходить цього тижня в Азербайджані, розкритикували відсутність згадки про відмову від викопного палива у спільній заяві G20.

G20війна в Україніросія окупанти

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