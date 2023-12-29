Лідери G7 обговорять нову правову теорію арешту російських активів – Reuters

Вона дозволить арештовувати активи рф за "дуже специфічних обставин".

Лідери "Групи семи" (G7) наприкінці лютого 2024 року обговорять нову юридичну теорію, що дозволить конфіскувати заморожені російські активи на суму 300 млрд доларів.



Про це повідомляє Reuters.

Агентство посилається на два власних джерела і британського чиновника, які зазначили, що офіційні особи США і Великої Британії впродовж останніх місяців працювали над активізацією зусиль із конфіскації російських активів, заморожених у Бельгії та інших європейських містах. Джерела сподіваються, що лідери країн G7 погодяться виступити з більш рішучою заявою під час зустрічі наприкінці лютого, приблизно у другу річницю вторгнення Москви в Україну.



Сполучені Штати, за підтримки Великої Британії, Японії та Канади, запропонували робочим групам G7 розробити варіанти для лідерів "Групи семи". Водночас джерела агентства застерегли, що не варто очікувати "фактичного оголошення" про арешт активів уже під час лютневої зустрічі.

За словами одного з джерел, нова правова теорія дозволить арештовувати активи за "дуже специфічних обставин", пов'язаних з країною-агресором.

"США змогли розробити правову теорію того, як росія може бути притягнута до відповідальності, яка, на нашу думку, буде підтримана в міжнародних судах і буде широко визнана законною", - зазначило джерело Reuters.



За словами двох співрозмовників, жодних рішень ще не ухвалено, а деякі країни, зокрема США і Велика Британія, потребують законодавчих змін для створення необхідних повноважень та проведення таких вилучень.