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Лідери країн Африки прибули до росії для переговорів

17 червня 2023, 20:56
Лідери країн Африки прибули до росії для переговорів
Делегація лідерів країн Африки прибула до росії для проведення переговорів із президентом рф Путіним щодо врегулювання війни між Україною та росією.

Про це повідомляє прес-служба президента ПАР.

Зустріч лідерів відбудеться в місті Санкт-Петербург.

"Президент Сиріл Рамафоса сьогодні, 17 червня 2023 року, прибув до Санкт-Петербурга в російській Федерації для продовження Африканської миротворчої місії щодо українсько-російського конфлікту", - написано в релізі. 

Як відомо, приїзд президента ПАР до росії відбувся після конструктивних переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським цього тижня.

Сьогодні вдень президент ПАР Сиріл Рамафоса разом з очільниками держав Замбії, Коморських островів і Сенегалу та главами урядів Конго-Браззавіля, Єгипту й Уганди зустрінуться з  путіним для пошуку шляхів до миру в 16-місячному конфлікті між Україною та росією, що призвів до руйнівних економічних наслідків, загибелі людей та глобальної нестабільності.

Рамафоса повернеться до ПАР 18 червня.

Вчора Кулеба заявив, що удар по Києву це меседж Африці.

РосіяАфрикаПАРПутін

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