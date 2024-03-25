Лідери країн Балтії закликають членів НАТО повернути призов до армії – Financial Times

Глави країн Балтії закликають інші європейські країни зробити більше для підготовки до ймовірного збройного протистояння з росією.

До прикладу, розглянути всі варіанти - від призову в армію і спеціального податку на оборону до різкого збільшення військових витрат, пише британська щоденна газета Financial Times.

Президент Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що країнам Євросоюзу пот потрібно звернутися до "рівня витрат часів холодної війни" і обговорити питання про повернення обов'язкової військової служби, аби збільшити чисельність особового складу сил оборони.

"Необхідно серйозно обговорити питання про військову повинність", - сказав Рінкевичс.

Західні офіційні особи неодноразово попереджали, що кремль може поставити під сумнів положення про взаємну оборону військового альянсу і здійснити гібридні чи військові напади на Естонію, Латвію або Литву.

Ринкевичс вважає, що воєначальники воліють мати повністю професійні війська, і обов'язкова служба може виявитися непопулярною.

Проте збройні сили по всій Європі стикаються з труднощами під час набору, і призов допоможе створити більш боєздатні резервні сили для стримування росії, сказав він.

"Ніхто не хоче воювати. Але проблема в тому, що ніхто не хоче, щоб у нього вторгалися. І ніхто не хоче бачити, як це відбувається в Україні", - додав президент Латвії.

Президент же Естонії Алар Каріс заявив, що варто розглянути можливість запровадження спеціального податку для фінансування військових закупівель, а Європа повинна прагнути до того, щоб зрівнятися зі США за витратами на оборону.

Литва, Латвія та Естонія останніми роками різко збільшили свої витрати на оборону, після того, як протягом останніх двох десятиліть неодноразово попереджали решту Заходу про російську агресію. Усі три країни витрачають на оборону більше, ніж встановлений НАТО цільовий показник у 2% від валового внутрішнього продукту, і прагнуть досягти 3%.