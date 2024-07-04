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Лідери Туреччини і Китаю обговорили війну в Україні

04 липня 2024, 21:07
Лідери Туреччини і Китаю обговорили війну в Україні
Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Reuters
Ердоган попередив про небезпеку поширення цієї війни.
Війна в Україні стала однією з тем переговорів між лідерами Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і Китаю Сі Цзіньпіном, які провели зустріч в Астані на саміті Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва.
 
Про це повідомило у соцмережі Х (Twitter) управління зв'язку Турецької Республіки.
 
Ердоган і Сі Цзіньпан обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Китаєм, а також війну в Газі.
 
Турецький президент висловив занепокоєння небезпекою поширення війн в Україні та Газі на регіональному та глобальному рівнях. Ердоган додав, що міжнародне співтовариство має вжити проти цього ефективних заходів.
війна в Україніросія окупантиРеджеп Таїп Ердоган

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