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Лідери ЄС не можуть погодити допомогу Україні на мільярди євро – Reuters

27 жовтня 2023, 11:07
Лідери ЄС не можуть погодити допомогу Україні на мільярди євро – Reuters
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти.

На саміті лідерів Євросоюзу прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання траншу допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро.

Про це повідомляє Reuters.

Це було перше обговорення на найвищому рівні в ЄС щодо збільшення довгострокового бюджету на 2021-2027 роки.

Зокрема, Орбан заявив, що Будапешт не підтримає збільшення допомоги Україні, якщо не побачить "дуже добре обґрунтованої пропозиції": мовляв, та пропозиція, що є його не переконує.

Новий глава уряду Словаччини Роберт Фіцо на зустрічі в Брюсселі теж висловив сумніви щодо надання нової фінансової підтримки Україні. Він посилався на "корупційні ризики".

Інші країни ЄС з Орбаном та Фіцо не погодилися, зазначає видання: президент Литви Гітанас Науседа сказав, що запропонованих 50 млрд євро для України буде навіть замало.

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