Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Лідери ЄС обговорять "майбутні безпекові зобов'язання" для України – ЗМІ

28 червня 2023, 20:02
Лідери ЄС обговорять
Фото: з вільного доступу
Ідею формулювання про гарантії безпеки, за даними ЗМІ, минулого тижня запропонувала Франція.

Європейська рада на зустрічі протягом четверга й п’ятниці має обговорити, які майбутні безпекові зобов'язання Європейський Союз може надати Україні, що прагне стати членом ЄС і НАТО.

Про це стало відомо виданню Euractiv.

Ідею формулювання про гарантії безпеки, за даними ЗМІ, минулого тижня запропонувала Франція, президент якої Емманюель Макрон на конференції GLOBSEC у травні закликав надати Україні "відчутні та надійні гарантії безпеки".

"Європейський Союз та держави-члени готові разом із партнерами сприяти майбутнім зобов'язанням щодо безпеки України, які допоможуть Україні захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації", – йдеться в останньому проекті висновків саміту ЄС.

У тексті зазначено, що "ці зобов'язання будуть прийняті з повною повагою до політики безпеки і оборони окремих держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки і оборони всіх держав-членів", що має на меті дозволити кожній державі-члену вирішувати питання про свій внесок відповідно до власних законів і традицій.

Троє дипломатів Євросоюзу розповіли Euractiv, що лідери держав-членів тепер мають дати "роз'яснення" або "інтерпретації" того, якими можуть бути ці безпекові зобов'язання – особливо з боку нейтральних країн, як-то Австрії чи Ірландії.

"Ніхто точно не знає, які саме зобов'язання у сфері безпеки, як їх забезпечити, як фінансувати? Це все одно, що відкрити скриньку Пандори", – сказав один зі співрозмовників, маючи на увазі, що ЄС не має ні чітких меж оборонної політики, ні узгодженого підходу до неї.

За словами іншого дипломата ЄС, "деякі країни-члени хочуть переконатися, що це жодним чином не суперечить трансатлантичним дебатам, особливо напередодні саміту НАТО у Вільнюсі наприкінці цього місяця".

Нагадаємо, що питання гарантій безпеки має бути обговорене на саміті Північноатлантичного Альянсу в липні.

ЄСНАТО

Останні матеріали

путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
28 червня 2023, 19:40
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
Політика
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
28 червня 2023, 15:30
Що, чорт забирай, сталося в росії? Угода з бунтівником через
Політика
Що, чорт забирай, сталося в росії? Угода з бунтівником через "колгоспника" та приниження путіна – висновки естонського аналітика
28 червня 2023, 10:30
Логістика дрібного помелу. росіяни намагаються помститися за удари ракетами Storm Shadow і Scalp – Том Купер
Політика
Логістика дрібного помелу. росіяни намагаються помститися за удари ракетами Storm Shadow і Scalp – Том Купер
27 червня 2023, 17:00
Чим гірше, тим краще. росія вже тріщить по швах, але Заходу слід бути обачливим і не попастися на гачок кремля – Едвард Лукас
Політика
Чим гірше, тим краще. росія вже тріщить по швах, але Заходу слід бути обачливим і не попастися на гачок кремля – Едвард Лукас
27 червня 2023, 10:00
Пан або пропав і щось посередині. Три сценарії наслідків для України від російської
Політика
Пан або пропав і щось посередині. Три сценарії наслідків для України від російської "вагнеріади" – пророцтво від Міка Раяна
26 червня 2023, 18:30
Демарш Прігожина, слабкість режиму путіна та ефективне виснаження російських військ українцями – тижневий огляд Філліпса О'Брайена
Політика
Демарш Прігожина, слабкість режиму путіна та ефективне виснаження російських військ українцями – тижневий огляд Філліпса О'Брайена
26 червня 2023, 15:30
Заколот Прігожина. Що сталося в росії? – пояснення від Лоуренса Фрідмана
Політика
Заколот Прігожина. Що сталося в росії? – пояснення від Лоуренса Фрідмана
26 червня 2023, 11:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється