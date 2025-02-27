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ПОЛІТИКА

Лідери ЄС обговорять спецпосланця та оборонну стратегію для України

27 лютого 2025, 21:24
Лідери ЄС обговорять спецпосланця та оборонну стратегію для України
Фото: з вільного доступу
Лідери також обговорять очікування блоку щодо того, як виглядатиме мир в Україні і які гарантії безпеки вони можуть запропонувати в контексті переговорів.

Лідери Європейського Союзу на зустрічі наступного тижня обговорять призначення спеціального посланця, який представлятиме блок на можливих переговорах щодо припинення російського вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

На спеціальному саміті лідерів ЄС, який відбудеться 6 березня, дискусії будуть спрямовані на вироблення єдиної позиції щодо оборони: як для переозброєння континенту, так і щодо України.

Лідери також обговорять очікування блоку щодо того, як виглядатиме мир в Україні і які гарантії безпеки вони можуть запропонувати в контексті переговорів.

Очікується, що на саміті Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, оприлюднить план вливання сотень мільярдів євро в оборонну промисловість.

За словами джерел, наступного тижня Комісія також пояснить державам-членам, як вона планує запровадити більшу гнучкість для збільшення витрат на оборону, не порушуючи при цьому фіскальних правил ЄС.

війнаЄвросоюзпідтримка Українигарантії безпеки України

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