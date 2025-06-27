Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ України

Єврокомісія та Єврорада підтримують відкриття першого кластеру переговорів про вступ.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн рішуче підтримують Україну на шляху до членства в Європейському Союзі.

Про це лідери заявили під час пресконференції за підсумками засідання Європейської Ради в Брюсселі

Кошта наголосив, що безпека України є невіддільною від безпеки всієї Європи. Очільник Євроради додав, що мета ЄС – досягнення справедливого і тривалого миру шляхом підтримки українських реформ і створення передумов для вступу України до Європейського Союзу.

"Попри неймовірно складні обставини, український уряд проводить реформи вражаючими темпами. Тож зараз настав час активізувати нашу роботу і просуватися на шляху до вступу в Європейський Союз", - сказав він.