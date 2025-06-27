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Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ України

27 червня 2025, 08:33
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ України
Фото: Укрінформ
Єврокомісія та Єврорада підтримують відкриття першого кластеру переговорів про вступ.
Президент Європейської Ради Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн рішуче підтримують Україну на шляху до членства в Європейському Союзі.
 
Про це лідери заявили під час пресконференції за підсумками засідання Європейської Ради в Брюсселі
 
Кошта наголосив, що безпека України є невіддільною від безпеки всієї Європи. Очільник Євроради додав, що мета ЄС – досягнення справедливого і тривалого миру шляхом підтримки українських реформ і створення передумов для вступу України до Європейського Союзу. 
 
"Попри неймовірно складні обставини, український уряд проводить реформи вражаючими темпами. Тож зараз настав час активізувати нашу роботу і просуватися на шляху до вступу в Європейський Союз", - сказав він.
 
Натомість фон дер Ляєн відзначила рішучість України на шляху реформ, попри постійні російські обстріли. Відтак, Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів про вступ.
 
"Україна виконала своє завдання – тепер маємо діяти й ми. Адже процес вступу грунтується на заслугах. А Україна заслуговує рухатись уперед", - додала вона.
 

 

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