Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ України
27 червня 2025, 08:33
Фото: Укрінформ
Єврокомісія та Єврорада підтримують відкриття першого кластеру переговорів про вступ.
Президент Європейської Ради Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн рішуче підтримують Україну на шляху до членства в Європейському Союзі.
Про це лідери заявили під час пресконференції за підсумками засідання Європейської Ради в Брюсселі
Кошта наголосив, що безпека України є невіддільною від безпеки всієї Європи. Очільник Євроради додав, що мета ЄС – досягнення справедливого і тривалого миру шляхом підтримки українських реформ і створення передумов для вступу України до Європейського Союзу.
"Попри неймовірно складні обставини, український уряд проводить реформи вражаючими темпами. Тож зараз настав час активізувати нашу роботу і просуватися на шляху до вступу в Європейський Союз", - сказав він.
Натомість фон дер Ляєн відзначила рішучість України на шляху реформ, попри постійні російські обстріли. Відтак, Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів про вступ.
"Україна виконала своє завдання – тепер маємо діяти й ми. Адже процес вступу грунтується на заслугах. А Україна заслуговує рухатись уперед", - додала вона.