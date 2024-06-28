Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Лідери ЄС погодили нове керівництво Євросоюзу на 5 років

28 червня 2024, 08:47
Лідери ЄС погодили нове керівництво Євросоюзу на 5 років
Фото: з вільного доступу
Глави країн і урядів ЄС союзу дійшли згоди щодо розподілу посаду блоці на наступний політичний термін в 5 років.

Про це повідомляє з Брюсселя кореспондент Європейської правди.

Глави обговорили розподіл посад відбулося на робочій вечері під час засідання Європейської ради і після дискусії, що тривала близько години, лідери офіційно схвалили призначення топ-посадовців, кандидатури яких раніше були погоджені на робочому рівні. 

Саміт затвердив кандидатуру 

Урсула фон дер Ляєн тримала другий п’ятирічний термін на посаду президентки Європейської комісії від правоцентристської Європейської народної партії.

Остаточно вона буде затверджена на посаді на голосуванні в Європейському парламенті, який відбудеться 18 липня. 

Фон дер Ляєн має отримати щонайменше 361 голос на підтримку, і її шанси на успіх оцінюються як високі. Коаліція правоцентристів, лівоцентристів та лібералів у новому скликанні Європарламент матиме близько 400 голосів, хоча існує імовірність відмови частини євродепутатів від підтримки президентки.

Президентом Європейської ради стане Антоніу Кошта від соціал-демократів, якого лідери погодилися призначити на 2,5 роки, після чого можливе його перезатвердження на ще 2,5 роки.

Раніше Кошта був очільником уряду Португалії. 

Очільницею дипломатичної служби ЄС, тобто Високою представницею ЄС з безпекової та зовнішньої політики на наступні 5 років стане Кая Каллас, яка нині є прем’єркою Естонії. Це перше в історії ЄС призначення на цю посаду кандидата зі Східної Європи. 

Президенткою Європарламенту на новий термін буде перезатверджена Роберта Метсола, яка, як і фон дер Ляєн, представляє групу ЄНП; це рішення, втім, лишається за Європарламентом.

 
Євросоюзкерівництво

Останні матеріали

90% безпілотників, які зараз використовують ЗСУ, вироблені в Україні... А росія не має ефективного засобу проти балістичних ракет – Дональд Гілл
Cуспільство
90% безпілотників, які зараз використовують ЗСУ, вироблені в Україні... А росія не має ефективного засобу проти балістичних ракет – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 червня 2024, 08:26
Якби людство було вільним від дурниць… Як росіяни спричинили істерію в Польщі та країнах Балтії серією публікацій про атаку
Політика
Якби людство було вільним від дурниць… Як росіяни спричинили істерію в Польщі та країнах Балтії серією публікацій про атаку "Сувалкського коридору" – Том Купер
Переклад iPress – 27 червня 2024, 15:15
Байден хоче виглядати жорстким з росією та Іраном. Але заважають ціни на бензин – Wall Street Journal
Політика
Байден хоче виглядати жорстким з росією та Іраном. Але заважають ціни на бензин – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 червня 2024, 11:09
Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Політика
Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Переклад iPress – 26 червня 2024, 10:03
Нова зброя затьмарить атомні бомби. Таке питання ставлять собі її творці – Washington Post
Політика
Нова зброя затьмарить атомні бомби. Таке питання ставлять собі її творці – Washington Post
Переклад iPress – 26 червня 2024, 08:48
Війни не завжди закінчуються переговорами. Одні закінчуються капітуляцією, інші – зміною режиму – Лоуренс Фрідман
Політика
Війни не завжди закінчуються переговорами. Одні закінчуються капітуляцією, інші – зміною режиму – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 26 червня 2024, 07:43
Чому військова система путіна зазнає поразки. Від ситуації на полі бою до
Політика
Чому військова система путіна зазнає поразки. Від ситуації на полі бою до "культури" офіцерського корпусу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 червня 2024, 12:10
росіяни продовжують оборонятися на Харківщині завдяки атакам. ЗСУ контратакують – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують оборонятися на Харківщині завдяки атакам. ЗСУ контратакують – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 червня 2024, 09:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється