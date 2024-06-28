Лідери ЄС погодили нове керівництво Євросоюзу на 5 років

Глави країн і урядів ЄС союзу дійшли згоди щодо розподілу посаду блоці на наступний політичний термін в 5 років.

Про це повідомляє з Брюсселя кореспондент Європейської правди.

Глави обговорили розподіл посад відбулося на робочій вечері під час засідання Європейської ради і після дискусії, що тривала близько години, лідери офіційно схвалили призначення топ-посадовців, кандидатури яких раніше були погоджені на робочому рівні.

Саміт затвердив кандидатуру

Урсула фон дер Ляєн тримала другий п’ятирічний термін на посаду президентки Європейської комісії від правоцентристської Європейської народної партії.

Остаточно вона буде затверджена на посаді на голосуванні в Європейському парламенті, який відбудеться 18 липня.

Фон дер Ляєн має отримати щонайменше 361 голос на підтримку, і її шанси на успіх оцінюються як високі. Коаліція правоцентристів, лівоцентристів та лібералів у новому скликанні Європарламент матиме близько 400 голосів, хоча існує імовірність відмови частини євродепутатів від підтримки президентки.

Президентом Європейської ради стане Антоніу Кошта від соціал-демократів, якого лідери погодилися призначити на 2,5 роки, після чого можливе його перезатвердження на ще 2,5 роки.

Раніше Кошта був очільником уряду Португалії.

Очільницею дипломатичної служби ЄС, тобто Високою представницею ЄС з безпекової та зовнішньої політики на наступні 5 років стане Кая Каллас, яка нині є прем’єркою Естонії. Це перше в історії ЄС призначення на цю посаду кандидата зі Східної Європи.

Президенткою Європарламенту на новий термін буде перезатверджена Роберта Метсола, яка, як і фон дер Ляєн, представляє групу ЄНП; це рішення, втім, лишається за Європарламентом.