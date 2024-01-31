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ПОЛІТИКА

Лідери ЄС погодилися на щорічні дебати щодо допомоги Україні – Reuters

31 січня 2024, 13:12
Лідери ЄС погодилися на щорічні дебати щодо допомоги Україні – Reuters
Фото: Укрінформ
Допомога має покрити потреби України на 2024-2027 роки.

Лідери Європейського Союзу запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакету допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро у спробі подолати опір з боку Угорщини.

Про це повідомляє Reuters.

Допомога має покрити потреби України на 2024-2027 роки. Угорщина наполягає на щорічному перегляді із правом вето, проти чого виступають інші члени ЄС.

У новій версії проекту висновків саміту лідери ЄС проводитимуть щорічні дебати щодо пакету допомоги на основі звітів Європейської комісії.

"Європейська рада щорічно проводитиме дебати щодо реалізації цього механізму з метою надання рекомендацій щодо підходу ЄС до ситуації, що виникла внаслідок агресивної війни росії проти України", - йдеться в проекті ув'язнення від 30 січня, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Основною темою саміту в Брюсселі 1 лютого стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.

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