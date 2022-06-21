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Лідери ЄС позитивно налаштовані на надання Україні статусу кандидата

"Напередодні засідання Європейської ради я зателефонував до Володимира Зеленського і підтвердив нескінченну підтримку Словаччиною України, зокрема постачання гаубиць Zuzana 2..."
Лідери 27 країн ЄС позитивно налаштовані на надання Україні статусу кандидата.
Лідери ЄС позитивно налаштовані на надання Україні статусу кандидата Фото: google.com

Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер за результатами розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Напередодні засідання Європейської ради я зателефонував до Володимира Зеленського і підтвердив нескінченну підтримку Словаччиною України, зокрема постачання гаубиць Zuzana 2. Лідери ЄС 27 позитивно налаштовані на надання Україні статусу кандидата, чого Словаччина дуже домагалися від самого початку. Україна має перемогти!" - написав Геґер у твіттері у вівторок.

 

 
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21 06 2022 14:05
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