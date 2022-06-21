Лідери ЄС позитивно налаштовані на надання Україні статусу кандидата

"Напередодні засідання Європейської ради я зателефонував до Володимира Зеленського і підтвердив нескінченну підтримку Словаччиною України, зокрема постачання гаубиць Zuzana 2..."

Лідери 27 країн ЄС позитивно налаштовані на надання Україні статусу кандидата.

Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер за результатами розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Напередодні засідання Європейської ради я зателефонував до Володимира Зеленського і підтвердив нескінченну підтримку Словаччиною України, зокрема постачання гаубиць Zuzana 2. Лідери ЄС 27 позитивно налаштовані на надання Україні статусу кандидата, чого Словаччина дуже домагалися від самого початку. Україна має перемогти!" - написав Геґер у твіттері у вівторок.