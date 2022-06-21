ПОЛІТИКА НОВИНИЛідери 27 країн ЄС позитивно налаштовані на надання Україні статусу кандидата.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лідери ЄС позитивно налаштовані на надання Україні статусу кандидата
"Напередодні засідання Європейської ради я зателефонував до Володимира Зеленського і підтвердив нескінченну підтримку Словаччиною України, зокрема постачання гаубиць Zuzana 2..."
Фото: google.com
Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер за результатами розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
"Напередодні засідання Європейської ради я зателефонував до Володимира Зеленського і підтвердив нескінченну підтримку Словаччиною України, зокрема постачання гаубиць Zuzana 2. Лідери ЄС 27 позитивно налаштовані на надання Україні статусу кандидата, чого Словаччина дуже домагалися від самого початку. Україна має перемогти!" - написав Геґер у твіттері у вівторок.
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21 06 2022 14:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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