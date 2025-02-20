Лідери ЄС та Іспанії відвідають Київ у третю річницю повномасштабної війни

Кошта повідомив, що 24 лютого приїде до Києва разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Керівництво ЄС – президент Євроради і президентка Єврокомісії – анонсувало візит до Києва на третю річницю повномасштабної війни, 24 лютого.

Про це заявив президент Євроради Антоніу Кошта у своєму X (Twitter).

Кошта повідомив, що 24 лютого приїде до Києва разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"24 лютого виповниться третя річниця від повномасштабного вторгнення росії в Україну. Я вирішив з цієї нагоди приїхати до Києва, разом з Урсулою фон дер Ляєн, щоб підтвердити нашу підтримку героїчного українського народу та демократично обраного президента Володимира Зеленського", – написав Кошта, непрямо відповівши на заяви Трампа про "Зеленського-диктатора".

Із допису Кошти випливає, що рішення про візит ухвалили останніми днями – він на додачу вибачився перед лідером африканської країни Кот-д’Івуар і керівництвом ЮНЕСКО за те, що через зміну його планів довелося перенести захід, що планувався на цю дату.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес також анонсував візит до України. Він приїде до Києва у третю річницю повномасштабного вторгнення росії.

"У понеділок (24 лютого, - ред.) я буду в Києві, щоб підтвердити підтримку Іспанією української демократії та президента Володимира Зеленського", - написав він.

Відомо, що також напередодні третьої річниці з початку повномасштабної війни в Україну приїде президент Литви Гітанас Науседа. В офісі Науседи не уточнили конкретну дату його візиту до України.