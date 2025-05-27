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ПОЛІТИКА

Лідери Європи розходяться в позиціях щодо присутності західних військ в Україні

27 травня 2025, 15:31
Лідери Європи розходяться в позиціях щодо присутності західних військ в Україні
Фото: Укрінформ
Лідери Франції, Великої Британії та Німеччини дедалі більше розходяться в думках стосовно обсягу військової допомоги, яку слід надати Україні після завершення війни.

Франція, Британія та Німеччина все більше розходяться в думках щодо післявоєнної підтримки Києва через те, що "прихильність Вашингтона до безпеки України, схоже, зменшується". 

Про це повідомляє Finansal Times

Як пише FT, Франція та Британія наполягають на тому, щоб початковий план щодо розгортання західних військових на території України все ще можливий. Водночас Німеччина налаштована більш скептично щодо цього питання, оскільки Сполучені Штати Америки (США) залишаються противниками ідеї й не пообіцяли жодної безпекової підтримки. 

За словами джерел видання, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон підтримують введення західних військ, щоб зберегти участь Європи в переговорах щодо припинення вогню й підтримати моральний дух українців.

"Один європейський чиновник заявив, що план введення військ "мертвий", оскільки він "абсурдний без допомоги Трампа (Дональд Трамп, президент США, - ред.), а він не бажає її надавати". Але французький дипломат заперечив, що повідомлення про смерть пропозиції "не тільки сильно перебільшені", але й "абсолютно не відповідають дійсності", додавши, що країни все ще працюють над планами "в нормальному темпі", - додає FT.

Після переговорів США і росії щодо припинення війни без участі Європи та Києва, Франція скликала екстрену зустріч лідерів ЄС. Головне питання — відправка миротворчих сил в Україну.

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував розмістити європейських миротворців за майбутньою лінією фронту. Проти виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща, але згодом Берлін частково змінив позицію.

Прем’єр Британії Стармер заявив, що Лондон готовий підтримати мир "чоботами на землі й літаками в небі". Ірландія, Данія, Австралія, Бельгія, Швеція та Чехія також готові долучитися. Швейцарія — за згоди уряду. Болгарія відмовилася, Румунія — лише транзитна країна.

Туреччина погодиться лише за умов повної участі в плануванні місії. Зеленський заявив, що позиція США значно впливає на готовність інших країн приєднатися до миротворчої місії.

НімеччинаФранціявійнаБританіямиротворча місія

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