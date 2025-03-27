Лідери Європи зробили заяву щодо зняття санкцій з рф

У Парижі проходить саміт європейських лідерів, присвячений питанням підтримки України.

Під час спілкування з пресою політики заявили, що час знімати санкції з росії ще не настав.

Про це пише The Guardian.

"росія намагається затягнути переговори про мир, грає в ігри, і ми повинні абсолютно чітко це розуміти", - сказав британський прем'єр Кір Стармер.

За його словами, учасники саміту погодилися з тим, що Києву потрібна більша підтримка, "щоб переконатися, що Україна займає найсильнішу можливу позицію як зараз, так і в подальших переговорах".

Стармер також каже, що була "повна ясність, що зараз не час для зняття санкцій". "Навпаки, ми обговорювали, як ми можемо посилити санкції, щоб підтримати ініціативу США, щоб залучити росію до переговорів шляхом подальшого тиску з боку цієї групи країн", — сказав він. За його словами, на зустрічі також обговорювалися подальші "військові та оперативні" плани щодо підтримки будь-якого припинення вогню та миру в Україні "на землі, у повітрі чи на морі". Про те, що час для зняття санкцій з росії ще не настав, заявив і господар саміту Еммануель Макрон, якого цитує Sky News.

"Не може бути зняття санкцій до встановлення миру", - сказав він.

Скасування російських санкцій було б "серйозною помилкою", вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц, який допрацьовує останні дні на посаді. Він розкритикував москву за те, що вона "завжди додає" умови до того, що обговорюється, змушуючи його зробити висновок, що росія "зараз не зацікавлена ​​в справжньому мирі".

"Немає сенсу скасовувати санкції до досягнення миру", — сказав він.

Водночас, президент України Володимир Зеленський під час виступу на зустрічі лідерів щодо підтримки України у Парижі нагадав , що війна досі триває, і це відбувається лише з вини росії.

За його словами, російська позиція проста – продовжувати війну, продовжувати атакувати та затягувати дипломатію.

"Зараз на столі є пропозиції США, зокрема щодо повного й безумовного припинення вогню. Ми погодилися на це. Але, звісно, росія відмовилася й висунула купу абсурдних умов, яких ніхто не просив", - повідомив Зеленський.

Також, як додав президент України, те ж саме і з ідеєю про припинення вогню в Чорному морі, бо "росія намагається нав’язати нашим партнерам свої умови, але ці умови нереалістичні".

"Зняття санкцій із росії зараз стало б катастрофою для дипломатії. Санкції – один із небагатьох реальних інструментів, які є у світу, щоб схилити росію до серйозних переговорів. Що ще є, окрім санкцій? Якщо санкції буде послаблено і росія порушить угоду, процес повернення санкцій буде неймовірно повільним і складним. І до того часу багато хто просто перестане вірити, що санкції справді працюють", - наголосив Зеленський.