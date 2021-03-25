Лідери Євросоюзу порадяться, як покращити вакцинацію в Європі
Віртуальний саміт відбувається у той час, як більшість країн Європи охопила "третя хвиля" коронавірусу, повідомляє "Європейська правда".
Відеоконфернеція триватиме два дні, у четвер та п’ятницю. Лідери країн та урядів Євросоюзу обговорять, як поліпшити розповсюдження вакцин та збільшити їх поставки.
Очікується, що Європейська комісія в четвер попросить лідерів підтримати плани з посилення екпортного контролю вакцин, що може вплинути на поставки до Британії.
Президент США Джо Байден також приєднається до переговорів, щоб обговорити відносини між ЄС і США. Лідери Євросоюзу сподіваються, що це стане моментом відновлення союзництва зі США після чотирьох бурхливих років з Дональдом Трампом.
Нагадаємо, що кількість заражень COVID-19 у світі наближається до 125 млн, кількість жертв - 2,74 млн. До країн з 10 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Бразилія та Індія.
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