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Лідери Євросоюзу порадяться, як покращити вакцинацію в Європі

Відеоконфернеція триватиме два дні, у четвер та п’ятницю
Лідери Європейського Союзу у четвер зберуться на віртуальний саміт, на якому вони планують обговорити кампанію вакцинації та епідеміологічну ситуацію, зовнішні відносини та цифрову стратегію блоку.
Лідери Євросоюзу порадяться, як покращити вакцинацію в Європі Фото: Google

Віртуальний саміт відбувається у той час, як більшість країн Європи охопила "третя хвиля" коронавірусу, повідомляє "Європейська правда".

Відеоконфернеція триватиме два дні, у четвер та п’ятницю. Лідери країн та урядів Євросоюзу обговорять, як поліпшити розповсюдження вакцин та збільшити їх поставки.

Очікується, що Європейська комісія в четвер попросить лідерів підтримати плани з посилення екпортного контролю вакцин,  що може вплинути на поставки до Британії.

Президент США Джо Байден також приєднається до переговорів, щоб обговорити відносини між ЄС і США.  Лідери Євросоюзу сподіваються, що це стане моментом відновлення союзництва зі США після чотирьох бурхливих років з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, що кількість заражень COVID-19 у світі наближається до 125 млн, кількість жертв - 2,74 млн. До країн з 10 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Бразилія та Індія.

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25 03 2021 10:36
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