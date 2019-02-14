Ліга Європи. "Динамо" вириває нічию у матчі 1/16 фіналу в Греції
Греки вже на 10-й хвилині відкрили рахунок у матчі. Ахмед Хассан після помилки захисників "Динамо" змістився у кут воротарського майданчика і пробив Дениса Бойка - 1:0. Через кілька хвилин "Олімпіакос" міг подвоїти рахунок після того як Кендзьора віддав пас назад на Бойка, і після удару Константіноса Фортуніса м`яч влучив у штангу.
Динамівці відігралися на 27-й хвилині. Після пасу з флангу Томаша Кендзьори у центр штрафної Віталій Буяльський пробив сильно по центру воріт - 1:1. Для киян це був перший удар у площину воріт "Олімпіакоса".
На 42-й хвилині господарі забивають другий гол у ворота "Динамо". У Жиля Діаша вийшов класний удар у верхній кут воріт Бойка з метрів 27-ми - 2:1.
У другому таймі обидві команди не особливо форсували гру в атаці і моментів біля обох воріт не було.
На 70-й хвилині Віктор Циганков бив з кількох метрів у кут воріт, але м`яч парирував Жозе Са. В атаці у відповідь греки ледве не забили третій гол, але Даніел Поденсе не влучив у порожній кут воріт "Динамо".
На останніх хвилинах грецький "Олімпіакос" пропустив атаку киян. На 88-й хвилині після скидки головою від Циганкова Беньямін Вербич ударом з ходу пробив з метрів 12-ти у кут воріт грецької команди - 2:2.
Матч-відповідь буде 21 лютого в Києві.
Нагадаємо, що українські та німецькі ультрас влаштувалу масову бійку на Хрещатику в Києві.
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