Лігво шпигунів: Відень стає центром російського шпигунства – WSJ

москва нібито планувала вбити журналіста-розслідувача в Австрії.

Зараз його будинок охороняють офіцери з автоматами, повідомляє журнал The Wall Street Journal.

Видання пише, що Відень став новим центром російського шпигунства в Європі після того, як європейські країни вислали 600 російських шпигунів-дипломатів після початку війни в Україні.

"За останні два роки кількість російських державних службовців в Австрії зросла з 300 осіб більш ніж до 500, з них більше половини - дипломати і адміністратори, стверджують співробітники розвідки. За оцінками австрійських спецслужб, до половини з них працюють як шпигуни", - йдеться в статті.

Після того, як Берлін закрив російське консульство в Мюнхені, де перебувало кілька шпигунів, російські співробітники просто переїхали в австрійське місто Зальцбург.

"За даними європейських чиновників і розвідників, Відень став базою для російських таємних операцій, включно з фінансуванням і матеріально-технічною підтримкою вбивств, саботажу та вербуванням у всій Європі, а також промисловим шпигунством і операціями з надання впливу", - пише WSJ.

Такій ситуації сприяє і той факт, що шпигунство в Австрії є законним, якщо воно не спрямоване проти самої Австрії.

Наразі відомо, що російських оперативників, які перебувають у Відні, підозрюють у допомозі у вербуванні та фінансуванні російських операцій, як-от відстеження постачань західної зброї Києву в Польщі і вбивство в Іспанії пілота російського військового гелікоптера Максима Кузьмінова, який перейшов на бік України.

Європейські розвідувальні служби повідомляють, що вбивцям пілота платили готівкою, наданою російськими держслужбовцями з Відня.

"За словами співробітника австрійської розвідки, Росія відправляє великі обсяги готівки в сусідні країни, такі як Литва, автошляхами. Звідти австрійські дипломати переправляють їх через усю Європу, часто в дипломатичних сумках, які не можуть бути перевірені поліцією", - пишуть журналіти.

Днями кореспондент Христо Грозєв заявив, що австрійський уряд має зробити більше, щоб приборкати російське шпигунство і додав, що воно проникло в австрійські установи та ділові кола.

"Австрія має інфраструктуру контррозвідки дуже маленької країни, хоча, з огляду на концентрацію шпигунів і її значення як центру для спецслужб, вона повинна мати інфраструктуру набагато більшої країни", - написав він.