Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Лігво шпигунів: Відень стає центром російського шпигунства – WSJ

28 червня 2024, 16:58
Лігво шпигунів: Відень стає центром російського шпигунства – WSJ
Відень. Фото: iPress.ua / Михайло Гема
москва нібито планувала вбити журналіста-розслідувача в Австрії.

Зараз його будинок охороняють офіцери з автоматами, повідомляє журнал The Wall Street Journal.

Видання пише, що Відень став новим центром російського шпигунства в Європі після того, як європейські країни вислали 600 російських шпигунів-дипломатів після початку війни в Україні. 

"За останні два роки кількість російських державних службовців в Австрії зросла з 300 осіб більш ніж до 500, з них більше половини - дипломати і адміністратори, стверджують співробітники розвідки. За оцінками австрійських спецслужб, до половини з них працюють як шпигуни", - йдеться в статті. 

Після того, як Берлін закрив російське консульство в Мюнхені, де перебувало кілька шпигунів, російські співробітники просто переїхали в австрійське місто Зальцбург.

"За даними європейських чиновників і розвідників, Відень став базою для російських таємних операцій, включно з фінансуванням і матеріально-технічною підтримкою вбивств, саботажу та вербуванням у всій Європі, а також промисловим шпигунством і операціями з надання впливу", - пише WSJ.

Такій ситуації сприяє і той факт, що шпигунство в Австрії є законним, якщо воно не спрямоване проти самої Австрії.

Наразі відомо, що російських оперативників, які перебувають у Відні, підозрюють у допомозі у вербуванні та фінансуванні російських операцій, як-от відстеження постачань західної зброї Києву в Польщі і вбивство в Іспанії пілота російського військового гелікоптера Максима Кузьмінова, який перейшов на бік України. 

Європейські розвідувальні служби повідомляють, що вбивцям пілота платили готівкою, наданою російськими держслужбовцями з Відня.

"За словами співробітника австрійської розвідки, Росія відправляє великі обсяги готівки в сусідні країни, такі як Литва, автошляхами. Звідти австрійські дипломати переправляють їх через усю Європу, часто в дипломатичних сумках, які не можуть бути перевірені поліцією", - пишуть журналіти. 

Днями кореспондент Христо Грозєв заявив, що австрійський уряд має зробити більше, щоб приборкати російське шпигунство і додав, що воно проникло в австрійські установи та ділові кола.

"Австрія має інфраструктуру контррозвідки дуже маленької країни, хоча, з огляду на концентрацію шпигунів і її значення як центру для спецслужб, вона повинна мати інфраструктуру набагато більшої країни", - написав він.

 
АвстріяВіденьросійські шпигуни

Останні матеріали

Дебати показали нездатність Байдена перемогти Трампа. Що далі? – огляд американських ЗМІ
Політика
Дебати показали нездатність Байдена перемогти Трампа. Що далі? – огляд американських ЗМІ
Переклад iPress – 28 червня 2024, 14:50
ЗСУ визволили район Каналу в Часовому Яру. Та чому Україна не може використовувати УМПК на повну – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ визволили район Каналу в Часовому Яру. Та чому Україна не може використовувати УМПК на повну – Том Купер
Переклад iPress – 28 червня 2024, 12:51
90% безпілотників, які зараз використовують ЗСУ, вироблені в Україні... А росія не має ефективного засобу проти балістичних ракет – Дональд Гілл
Cуспільство
90% безпілотників, які зараз використовують ЗСУ, вироблені в Україні... А росія не має ефективного засобу проти балістичних ракет – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 червня 2024, 08:26
Якби людство було вільним від дурниць… Як росіяни спричинили істерію в Польщі та країнах Балтії серією публікацій про атаку
Політика
Якби людство було вільним від дурниць… Як росіяни спричинили істерію в Польщі та країнах Балтії серією публікацій про атаку "Сувалкського коридору" – Том Купер
Переклад iPress – 27 червня 2024, 15:15
Байден хоче виглядати жорстким з росією та Іраном. Але заважають ціни на бензин – Wall Street Journal
Політика
Байден хоче виглядати жорстким з росією та Іраном. Але заважають ціни на бензин – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 червня 2024, 11:09
Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Політика
Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Переклад iPress – 26 червня 2024, 10:03
Нова зброя затьмарить атомні бомби. Таке питання ставлять собі її творці – Washington Post
Політика
Нова зброя затьмарить атомні бомби. Таке питання ставлять собі її творці – Washington Post
Переклад iPress – 26 червня 2024, 08:48
Війни не завжди закінчуються переговорами. Одні закінчуються капітуляцією, інші – зміною режиму – Лоуренс Фрідман
Політика
Війни не завжди закінчуються переговорами. Одні закінчуються капітуляцією, інші – зміною режиму – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 26 червня 2024, 07:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється